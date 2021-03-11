الجهاد الإسلامي: العلاقة بين الفصائل الفلسطينية تطورت كثيرًا في عهد السنوار

يحيى السنوار رئيس حركة حماس في قطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطن

هنأ عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، الشيخ نافذ عزام، حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وقائدها يحيى السنوار، على نتائج الانتخابات الداخلية للحركة بغزة.



وأشار في تصريح صحفي اليوم الخميس، إلى أن السنوار عُرف رفيقًا في سجون الاحتلال، ثم في العمل الوطني بعد التحرير، قائلًا: "التجربة الديمقراطية التي أجرتها حركة حماس دليل حي بأن الادعاءات والاتهامات الموجهة للإسلاميين اتهامات غير حقيقية"، لافتًا إلى أن العلاقة بين الفصائل الفلسطينية تطورت كثيرًا في عهد السنوار في السنوات الماضية، وأن هذه العلاقة ستستمر في التطور والبناء.



وأوضح أن هذ الانتخابات تؤكد أن الديمقراطية تتجسد تمامًا فيها، مضيفًا "لا يجوز على الإطلاق أن يتهم الإسلاميون بأنهم جامدون وغير متجددين".



وأكد أن الانتخابات التي يجريها الإسلاميون داخل صفوفهم تعزز الثقة في الطريق الذي اتخذوه، وتعزز الثقة مع أبناء الشعب الفلسطيني.