إصابات واعتقالات خلال مداهمات في الخليل وبيت لحم

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عددًا من المواطنين خلال عمليات دهم واقتحام لمدينتي الخليل وبيت لحم بالضفة الغربية، بينهم شقيقتان، تخللها اندلاع مواجهات أصيب على إثرها عدد من الشبان.



ففي مدينة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، أربعة مواطنين من بلدتي دورا وبيت أولا شمال شرق الخليل، بينهم شقيقتان.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال داهمت بلدة دورا واعتقلت الشاب أحمد منيف قزاز (21 عاما) بعد تفتيش منزل عائلته وتحطيم أثاثه، وسامي إبراهيم حلمي فوارعة (22 عاما) من بلدة بيت أولا غرب الخليل.



كما اعتقلت قوات الاحتلال الشقيتين صفاء حازم جردات (22 عاما) وأماني (20 عاما) بعد أن داهمت منزل العائلة وفتشته في بلدة سعير شمال شرق الخليل.



ومن مدينة بيت لحم، أصيب ثلاثة شبان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، واعتقل آخر خلال مواجهات في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.



وأفادت مصادر محلية بأن 3 شبان أصيبوا بأعيرة نارية في القدم، إثر اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت المخيم، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الجمعية العربية في بيت جالا لتلقي العلاج، وصفت حالتهم بالمستقرة.



وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال داهمت منازل في المخيم بعد تفجير أبوابها الرئيسية، وعبثوا بمحتوياتها وخلفوا حالة من الهلع والخوف، عرف منها جمال ربيع وشقيقه يوسف، وعلي فنون، ورزق المساعيد.



كما اعتقلت قوات الاحتلال المواطن خضر عبد الجبار حسنات (44 عاما) من مخيم الدهيشة، واعتقلت الشاب نديم العزة (25 عاما) من سكان بيت جالا غربا بعد دهم منزل والده.



في السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال قرية حرملة شرق بيت لحم، وسلمت الشقيقين عماد نعيم عساكرة (27 عاما)، وإياد (22 عاما)، بلاغين لمراجعة مخابراتها في مجمع مستوطنة "غوش عصيون"، بعد دهم منزل والديهما وتفتيشه.



كما وشهدت بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة اقتحام لقوات الاحتلال التي جابت العديد من الشوارع وسط مواجهات استخدمت خلالها قنابل الصوت والغاز السام.



وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة يوميا اقتحامات ليلية، يتخللها دهم وتفتيش منازل وتخريب محتوياتها، وإرهاب ساكنيها خاصة من النساء والأطفال.