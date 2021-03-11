الصحة بغزة تكشف حصيلة وفيات وإصابات (كورونا) الجديدة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الخميس عن تسجيل حالتي وفاة إثر الإصابة بفيروس "كورونا" في قطاع غزة.



وأشارت الوزارة خلال موجز التقرير اليومي لفيروس "كورونا" في القطاع، إلى أنه تم إجراء 2220 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 69 إصابة جديدة بالفيروس.



وأضافت أنه تم تسجيل 77 حالة تعافي جديدة من مصابي فيروس "كورونا"، موضحة أن إجمالي تراكمي المصابين منذ انتشار جائحة "كورونا" بلغ 56727 حالة، إجمالي الحالات النشطة 2000 حالة، إجمالي المتعافين 54163 حالة، فيما كان إجمالي الوفيات 564 حالة.



وأفادت بأن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 71 حالة، من بينها 44 حالات خطيرة وحرجة.