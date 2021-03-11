شؤون فلسطينية

الاحتلال يغلق مدخل ماعين شرق يطا بالسواتر الترابية

الاحتلال يغلق مدخل ماعين شرق يطا بالسواتر الترابية
رام الله - دنيا الوطن
أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مدخل قرية ماعين شرق يطا بالسواتر الترابية.

وأفاد منسق لجان الحماية والصمود فؤاد العمور، بأن قوات الاحتلال أغلقت مدخل قرية ماعين شرق يطا بالسواتر الترابية لمنع حركة المواطنين من والى مسافر يطا، بادعاء توفير الحماية للمستوطنين.

أخبار ذات صلة

حركة حماس تصدر بيانًا في ذكرى الإسراء والمعراج

حركة حماس تصدر بيانًا في ذكرى الإسراء والمعراج

حنا عيسى: للفلسطينيين الحق بالعيش في أرضهم بصورة مستمرة لا بصورة إستعراضية

حنا عيسى: للفلسطينيين الحق بالعيش في أرضهم بصورة مستمرة لا بصورة إستعراضية

إصابات واعتقالات خلال مداهمات في الخليل وبيت لحم

إصابات واعتقالات خلال مداهمات في الخليل وبيت لحم

جبهة النضال الشعبي: الحوارات مستمرة لأوسع تحالف وطني ديمقراطي

جبهة النضال الشعبي: الحوارات مستمرة لأوسع تحالف وطني ديمقراطي

الصحة بغزة تكشف حصيلة وفيات وإصابات (كورونا) الجديدة

الصحة بغزة تكشف حصيلة وفيات وإصابات (كورونا) الجديدة

الاحتلال يفرج عن الشيخ &#34;عكرمة صبري&#34; بعد ساعات من اعتقاله

الاحتلال يفرج عن الشيخ "عكرمة صبري" بعد ساعات من اعتقاله

&#34;مركزية فتح&#34; تفصل ناصر القدوة من عضويتها ومن الحركة

"مركزية فتح" تفصل ناصر القدوة من عضويتها ومن الحركة

منحة إيطالية بـ 9.53 مليون دولار عبر البنك الدولي لتمويل مشاريع مياه بغزة

منحة إيطالية بـ 9.53 مليون دولار عبر البنك الدولي لتمويل مشاريع مياه بغزة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

حنا عيسى: للفلسطينيين الحق بالعيش في أرضهم بصورة مستمرة لا بصورة إستعراضية

حنا عيسى: للفلسطينيين الحق بالعيش في أرضهم بصورة مستمرة لا بصورة إستعراضية

إصابات واعتقالات خلال مداهمات في الخليل وبيت لحم

إصابات واعتقالات خلال مداهمات في الخليل وبيت لحم

جبهة النضال الشعبي: الحوارات مستمرة لأوسع تحالف وطني ديمقراطي

جبهة النضال الشعبي: الحوارات مستمرة لأوسع تحالف وطني ديمقراطي

منحة إيطالية بـ 9.53 مليون دولار عبر البنك الدولي لتمويل مشاريع مياه بغزة

منحة إيطالية بـ 9.53 مليون دولار عبر البنك الدولي لتمويل مشاريع مياه بغزة

الاحتلال يغلق مدخل ماعين شرق يطا بالسواتر الترابية

الاحتلال يغلق مدخل ماعين شرق يطا بالسواتر الترابية

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من الخليل بينهم شقيقتان

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من الخليل بينهم شقيقتان

القنصل الإسباني العام بالقدس يزور القطاع ويناقش عدداً من المشاريع الثقافية

القنصل الإسباني العام بالقدس يزور القطاع ويناقش عدداً من المشاريع الثقافية

شاهد: &#34;باديكو&#34; تفتتح مشروع توليد الطاقة الكهربائية بغزة بحضور بشار المصري

شاهد: "باديكو" تفتتح مشروع توليد الطاقة الكهربائية بغزة بحضور بشار المصري

منوعات

ما حقيقة اعتزال إيمي سمير غانم للفن وارتدائها الحجاب ؟

ما حقيقة اعتزال إيمي سمير غانم للفن وارتدائها الحجاب ؟

شاهد: أسرار برنامج &#34;رامز مريض نفسي&#34; تُكشف لأول مرة

شاهد: أسرار برنامج "رامز مريض نفسي" تُكشف لأول مرة

تارا عماد تفشل بالزواج من محمد رمضان.. ما القصة ؟

تارا عماد تفشل بالزواج من محمد رمضان.. ما القصة ؟

دينا الشربيني تبحث عن قاتل والدها.. ما القصة ؟

دينا الشربيني تبحث عن قاتل والدها.. ما القصة ؟

شاهد: وصلة رقص لبسمة بوسيل في أحضان زوجها تثير الانتباه

شاهد: وصلة رقص لبسمة بوسيل في أحضان زوجها تثير الانتباه

شاهد: الجمهور لا يتعرف على حليمة بولند بسبب التغير الجذري بشكلها

شاهد: الجمهور لا يتعرف على حليمة بولند بسبب التغير الجذري بشكلها

شاهد: ريا أبي راشد تعرض نفسها للانتقادات بسبب ما فعلته في المسبح

شاهد: ريا أبي راشد تعرض نفسها للانتقادات بسبب ما فعلته في المسبح

رانيا يوسف تهاجم متابِع &#34;يا متحرش&#34;.. فما القصة ؟

رانيا يوسف تهاجم متابِع "يا متحرش".. فما القصة ؟

شاهد: بعد قبلتها لوالدتها.. نورة العميري تثير التساؤلات بتغيرها الكبير

شاهد: بعد قبلتها لوالدتها.. نورة العميري تثير التساؤلات بتغيرها الكبير

شاهد: صبا مبارك تثير الجدل بصورة جريئة لها

شاهد: صبا مبارك تثير الجدل بصورة جريئة لها

عربي

مصر: شاهد لحظة اقتحام الشرطة موقع اختباء المتحرش بـ&#34;طفلة المعادي&#34;

مصر: شاهد لحظة اقتحام الشرطة موقع اختباء المتحرش بـ"طفلة المعادي"

السعودية: محكمة تؤيد الحكم السابق على الناشطة &#34;لجين الهذلول&#34;

السعودية: محكمة تؤيد الحكم السابق على الناشطة "لجين الهذلول"

البابا فرنسيس: لقائي مع السيستاني لا ينسى

البابا فرنسيس: لقائي مع السيستاني لا ينسى

مصر تحاكم رئيس مجلس الوزراء الأسبق &#34;أحمد شفيق&#34;

مصر تحاكم رئيس مجلس الوزراء الأسبق "أحمد شفيق"