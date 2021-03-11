الاحتلال يغلق مدخل ماعين شرق يطا بالسواتر الترابية

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رام الله - دنيا الوطن

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مدخل قرية ماعين شرق يطا بالسواتر الترابية.



وأفاد منسق لجان الحماية والصمود فؤاد العمور، بأن قوات الاحتلال أغلقت مدخل قرية ماعين شرق يطا بالسواتر الترابية لمنع حركة المواطنين من والى مسافر يطا، بادعاء توفير الحماية للمستوطنين.