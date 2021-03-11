الشرطة: مقتل مواطن طعنا في بلدة "بيت سوريك" شمال القدس

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رام الله - دنيا الوطن

قال الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إن مواطنا من سكان بلدة بيت سوريك شمال مدينة القدس قتل طعنا.



وأضاف ارزيقات في بيان مقتضب اليوم الخميس، أن الشرطة والأجهزة الأمنية قبضت على المشتبه به وباشرت اجراءات البحث والتحري.