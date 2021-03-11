الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من الخليل بينهم شقيقتان

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أربعة مواطنين من بلدتي دورا وبيت أولا شمال شرق الخليل، بينهم شقيقتان.



وأفادت مصادر امنية ومحلية، بأن قوات الاحتلال داهمت بلدة دورا واعتقلت الشاب احمد منيف قزاز (21 عاما) بعد تفتيش منزل عائلته وتحطيم اثاثه، وسامي ابراهم حلمي فوارعة (22 عاما) من بلدة بيت أولا غرب الخليل.



كما اعتقلت قوات الاحتلال الشقيتين صفاء حازم جردات (22 عاما) واماني (20 عاما) بعد أن داهمت منزل العائلة وفتشته في بلدة سعير شمال شرق الخليل.