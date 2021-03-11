شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من الخليل بينهم شقيقتان

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من الخليل بينهم شقيقتان
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أربعة مواطنين من بلدتي دورا وبيت أولا شمال شرق الخليل، بينهم شقيقتان.

وأفادت مصادر امنية ومحلية، بأن قوات الاحتلال داهمت بلدة دورا واعتقلت الشاب احمد منيف قزاز (21 عاما) بعد تفتيش منزل عائلته وتحطيم اثاثه، وسامي ابراهم حلمي فوارعة (22 عاما) من بلدة بيت أولا غرب الخليل.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشقيتين صفاء حازم جردات (22 عاما) واماني (20 عاما) بعد أن داهمت منزل العائلة وفتشته في بلدة سعير شمال شرق الخليل.

أخبار ذات صلة

منحة إيطالية بـ 9.53 مليون دولار عبر البنك الدولي لتمويل مشاريع مياه بغزة

منحة إيطالية بـ 9.53 مليون دولار عبر البنك الدولي لتمويل مشاريع مياه بغزة

الاحتلال يغلق مدخل ماعين شرق يطا بالسواتر الترابية

الاحتلال يغلق مدخل ماعين شرق يطا بالسواتر الترابية

الشرطة: مقتل مواطن طعنا في بلدة &#34;بيت سوريك&#34; شمال القدس

الشرطة: مقتل مواطن طعنا في بلدة "بيت سوريك" شمال القدس

القنصل الإسباني العام بالقدس يزور القطاع ويناقش عدداً من المشاريع الثقافية

القنصل الإسباني العام بالقدس يزور القطاع ويناقش عدداً من المشاريع الثقافية

وزيرة الصحة: سيصلنا 100 ألف جرعة من اللقاح الصيني

وزيرة الصحة: سيصلنا 100 ألف جرعة من اللقاح الصيني

شاهد: &#34;باديكو&#34; تفتتح مشروع توليد الطاقة الكهربائية بغزة بحضور بشار المصري

شاهد: "باديكو" تفتتح مشروع توليد الطاقة الكهربائية بغزة بحضور بشار المصري

إصابة ثلاثة شبان برصاص الاحتلال في مواجهات بمخيم الدهيشة

إصابة ثلاثة شبان برصاص الاحتلال في مواجهات بمخيم الدهيشة

إصابة سيدة بانفجار قنبلة صوت في العيسوية

إصابة سيدة بانفجار قنبلة صوت في العيسوية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

منحة إيطالية بـ 9.53 مليون دولار عبر البنك الدولي لتمويل مشاريع مياه بغزة

منحة إيطالية بـ 9.53 مليون دولار عبر البنك الدولي لتمويل مشاريع مياه بغزة

الاحتلال يغلق مدخل ماعين شرق يطا بالسواتر الترابية

الاحتلال يغلق مدخل ماعين شرق يطا بالسواتر الترابية

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من الخليل بينهم شقيقتان

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من الخليل بينهم شقيقتان

القنصل الإسباني العام بالقدس يزور القطاع ويناقش عدداً من المشاريع الثقافية

القنصل الإسباني العام بالقدس يزور القطاع ويناقش عدداً من المشاريع الثقافية

شاهد: &#34;باديكو&#34; تفتتح مشروع توليد الطاقة الكهربائية بغزة بحضور بشار المصري

شاهد: "باديكو" تفتتح مشروع توليد الطاقة الكهربائية بغزة بحضور بشار المصري

إصابة سيدة بانفجار قنبلة صوت في العيسوية

إصابة سيدة بانفجار قنبلة صوت في العيسوية

إصابة سيدة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في العيسوية

إصابة سيدة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في العيسوية

مستوطنون يقتحمون المقامات الإسلامية في كفل حارس

مستوطنون يقتحمون المقامات الإسلامية في كفل حارس

منوعات

دينا الشربيني تبحث عن قاتل والدها.. ما القصة ؟

دينا الشربيني تبحث عن قاتل والدها.. ما القصة ؟

شاهد: وصلة رقص لبسمة بوسيل في أحضان زوجها تثير الانتباه

شاهد: وصلة رقص لبسمة بوسيل في أحضان زوجها تثير الانتباه

شاهد: الجمهور لا يتعرف على حليمة بولند بسبب التغير الجذري بشكلها

شاهد: الجمهور لا يتعرف على حليمة بولند بسبب التغير الجذري بشكلها

شاهد: ريا أبي راشد تعرض نفسها للانتقادات بسبب ما فعلته في المسبح

شاهد: ريا أبي راشد تعرض نفسها للانتقادات بسبب ما فعلته في المسبح

رانيا يوسف تهاجم متابِع &#34;يا متحرش&#34;.. فما القصة ؟

رانيا يوسف تهاجم متابِع "يا متحرش".. فما القصة ؟

شاهد: بعد قبلتها لوالدتها.. نورة العميري تثير التساؤلات بتغيرها الكبير

شاهد: بعد قبلتها لوالدتها.. نورة العميري تثير التساؤلات بتغيرها الكبير

شاهد: صبا مبارك تثير الجدل بصورة جريئة لها

شاهد: صبا مبارك تثير الجدل بصورة جريئة لها

شكران مرتجى تتلقى عرضاً للزواج.. ماذا ردت ؟

شكران مرتجى تتلقى عرضاً للزواج.. ماذا ردت ؟

شاهد: بدرية طلبة تتعرّض للإنتقاد اللاذع وترد بقوة.. فما القصة ؟

شاهد: بدرية طلبة تتعرّض للإنتقاد اللاذع وترد بقوة.. فما القصة ؟

شاهد: فيفي عبده تطمئن جمهورها عن وضعها الصحي بفيديو عفوي

شاهد: فيفي عبده تطمئن جمهورها عن وضعها الصحي بفيديو عفوي

عربي

مصر: شاهد لحظة اقتحام الشرطة موقع اختباء المتحرش بـ&#34;طفلة المعادي&#34;

مصر: شاهد لحظة اقتحام الشرطة موقع اختباء المتحرش بـ"طفلة المعادي"

السعودية: محكمة تؤيد الحكم السابق على الناشطة &#34;لجين الهذلول&#34;

السعودية: محكمة تؤيد الحكم السابق على الناشطة "لجين الهذلول"

البابا فرنسيس: لقائي مع السيستاني لا ينسى

البابا فرنسيس: لقائي مع السيستاني لا ينسى

مصر تحاكم رئيس مجلس الوزراء الأسبق &#34;أحمد شفيق&#34;

مصر تحاكم رئيس مجلس الوزراء الأسبق "أحمد شفيق"