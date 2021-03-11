القنصل الإسباني العام بالقدس يزور القطاع ويناقش عدداً من المشاريع الثقافية

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رام الله - دنيا الوطن

عقد القنصل الأسباني العام في القدس، اغناسيو غارسيا فالدكاساس، خلال زيارته لقطاع غزة، لقاءً مع الجالية الإسبانية، وذلك في قاعة الروتس بغزة.



وحضر اللقاء د. صلاح السوسي منسق القنصلية الإسبانية، ود.رائد صباح الخبير في المجتمع المدني بالإضافة الى عدد من الشخصيات المجتمعية والثقافية.



وناقش القنصل الإسباني العام سبل تعزيز الجانب الثقافي في غزة، وأعطى موافقة مبدئية لإعداد معهد متخصص لتعليم اللغة الإسبانية في غزة، بالإضافة في الشروع بـ تقديم المنح الدراسية في مجال الماجستير والدكتوراة للراغبين في الدراسة بجامعات اسبانية.



وبحث القنصل عدد من المشاريع في مجالات متعددة تساهم في تطوير العلاقة بين الشعبين الأسباني والفلسطيني.



من جانبه أشاد د. رائد صباح بجهود القنصل الأسباني والعلاقة المميزة التي تربط الشعبين الأسباني والفلسطيني والدعم الأسباني المستمر لقضية شعبنا العادلة.



وتمني د. صباح مواصلة الدعم الإسباني والأوروبي للفلسطينيين خاصة في قطاع غزة الذي يعاني من الحصار الذي القى بظلاله السلبية على مختلف مناحي الحياة.



وشكر د. صباح جهود منسق القنصلية الأسبانية في عزة د. صلاح السوسي ودوره في تعزيز العلاقات الوطيدة بين الشعبين



وكان ممثل الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية سفن كون فن بور جسدرف، وقع اليوم اتفاقية تعاون مع القنصل الأسباني العام لدعم القطاع الزراعي بقيمة أربعة مليون يورو منها ثلاثة مليون يورو من الاتحاد الأوروبي، ومليون يورو من إسبانيا وذلك لدعم القطاع الزراعي في غزة بالشراكة مع مؤسسات محلية.