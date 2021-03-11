وزيرة الصحة: سيصلنا 100 ألف جرعة من اللقاح الصيني

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت وزيرة الصحة مي الكيلة، أن وزارة الصحة ستتسلم قريباً جداً 100 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" الصيني المضاد لفيروس كورونا، بتبرع من جمهورية الصين.



وأضافت الكيلة، لإذاعة (صوت فلسطين)، اليوم الخميس، أن هذا التبرع من الأصدقاء في الصين سيساعدنا في البدء بتنفيذ حملة التطعيم في فلسطين، شاكرة الصين على تبرعها السخي، وجهود سفيرنا فريز مهداوي، وجهود سفير الصين قواه وي لتوفير هذه اللقاحات.



وتابعت: أن لقاحات من مؤسسة كوفاكس ستصل قريباً، بعد التواصل من أعلى المستويات من وزارة الصحة بشكل مكثف مع منظمة الصحة العالمية، وسيلي هذه اللقاحات مجموعة من اللقاحات التي تعاقدت لشرائها وزارة الصحة مع الشركات المصنعة للقاح.



وأشارت الكيلة إلى أن وزارة الصحة أطلقت يوم أمس المنصة الإلكترونية للتسجيل لمطعوم كوفيد 19، وأصبح بإمكان المواطنين الدخول إليها عبر الرابط: http://vaccine.moh.ps والتسجيل لتلقي اللقاح لمن يرغب، وسيكون اللقاح مجانياً واختيارياً.