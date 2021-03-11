شؤون فلسطينية

شاهد: "باديكو" تفتتح مشروع توليد الطاقة الكهربائية بغزة بحضور بشار المصري

شاهد: "باديكو" تفتتح مشروع توليد الطاقة الكهربائية بغزة بحضور بشار المصري
رام الله - دنيا الوطن
قال رجل الأعمال الفلسطيني، رئيس مجلس ادارة (بادكو)، بشار المصري خلال حفل افتتاح مشروع الطاقة الشمسية صباح اليوم :" مشروع توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية يعتبر أضخم مشروع من نوعه وثاني أضخم مشروع في الشرق الأوسط، وأهميته تكمن أنه داخل قطاع غزة خاصة أن 50% من احتياجات غرةً هي المتوفرة  والكهرباء داخل غزة غير ثابتة .

وأضاف المصري :" هذا المشروع الذي وصل تكلفته إلى 12 مليون دولار له فؤائد كبيرة خاصة التقليل من سعر الكهرباء، المشروع تأخر بشكل كبير نتيجة العديد لظروف غزة والعديد  العوامل الداخلية والخارجية والتي اعاقت تنفيذ المشروع في المدة المطلوبة ، قمنا باختيار المنطقة الصناعية لوجود العديد من أسطح المصانع والتي وضعنا فوقها الألواح الشمسية، إضافة إلى حاجة المصانع الفلسطينية لوجود الكهرباء بشكل مستمر"

وتابع المصري قائلا: "من الضروري أن نعمل على اقامة مشاريع للطاقة الشمسية كون أن الكهرباء شيء أساسي في العصر الحديث واقامة أي مشروع مرتبط بها ، انتظرت فترة طويلة من أجل هذا مشروع الطاقة الشمسية والذي يعتبر مهم ، قررنا أن نستثمر في الأماكن الصعبة في فلسطين غزة والقدس الذي سوف يكون بها مشروع كبير خلال الشهرين القادمين".

وحول اقامة مشروع روابي في غرة، أوضح المصري لـ "دنيا الوطن": "روابي هو مشروع فريد من نوعه في العالم، فلا يوجد شخص قام بإنشاء مدينة عامة، منذ عام 2007 كان هناك مشروعان الأول في الضفة وهو روابي، والثاني مثله في غزة لم يتم انشائه بسبب الحصار وعدم دخول الاسمنت لسنوات طويلة في ذلك الوقت ".

وأشار المصري إلى أنه في الفترة الحالية من الصعب اقامة مشروع مثل روابي في غزة كونه يحتاج إلى طاقات كبيرة.


 



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