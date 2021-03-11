شاهد: "باديكو" تفتتح مشروع توليد الطاقة الكهربائية بغزة بحضور بشار المصري
رام الله - دنيا الوطن
قال رجل الأعمال الفلسطيني، رئيس مجلس ادارة (بادكو)، بشار المصري خلال حفل افتتاح مشروع الطاقة الشمسية صباح اليوم :" مشروع توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية يعتبر أضخم مشروع من نوعه وثاني أضخم مشروع في الشرق الأوسط، وأهميته تكمن أنه داخل قطاع غزة خاصة أن 50% من احتياجات غرةً هي المتوفرة والكهرباء داخل غزة غير ثابتة .
وأضاف المصري :" هذا المشروع الذي وصل تكلفته إلى 12 مليون دولار له فؤائد كبيرة خاصة التقليل من سعر الكهرباء، المشروع تأخر بشكل كبير نتيجة العديد لظروف غزة والعديد العوامل الداخلية والخارجية والتي اعاقت تنفيذ المشروع في المدة المطلوبة ، قمنا باختيار المنطقة الصناعية لوجود العديد من أسطح المصانع والتي وضعنا فوقها الألواح الشمسية، إضافة إلى حاجة المصانع الفلسطينية لوجود الكهرباء بشكل مستمر"
وتابع المصري قائلا: "من الضروري أن نعمل على اقامة مشاريع للطاقة الشمسية كون أن الكهرباء شيء أساسي في العصر الحديث واقامة أي مشروع مرتبط بها ، انتظرت فترة طويلة من أجل هذا مشروع الطاقة الشمسية والذي يعتبر مهم ، قررنا أن نستثمر في الأماكن الصعبة في فلسطين غزة والقدس الذي سوف يكون بها مشروع كبير خلال الشهرين القادمين".
وحول اقامة مشروع روابي في غرة، أوضح المصري لـ "دنيا الوطن": "روابي هو مشروع فريد من نوعه في العالم، فلا يوجد شخص قام بإنشاء مدينة عامة، منذ عام 2007 كان هناك مشروعان الأول في الضفة وهو روابي، والثاني مثله في غزة لم يتم انشائه بسبب الحصار وعدم دخول الاسمنت لسنوات طويلة في ذلك الوقت ".
وأشار المصري إلى أنه في الفترة الحالية من الصعب اقامة مشروع مثل روابي في غزة كونه يحتاج إلى طاقات كبيرة.
قال رجل الأعمال الفلسطيني، رئيس مجلس ادارة (بادكو)، بشار المصري خلال حفل افتتاح مشروع الطاقة الشمسية صباح اليوم :" مشروع توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية يعتبر أضخم مشروع من نوعه وثاني أضخم مشروع في الشرق الأوسط، وأهميته تكمن أنه داخل قطاع غزة خاصة أن 50% من احتياجات غرةً هي المتوفرة والكهرباء داخل غزة غير ثابتة .
وأضاف المصري :" هذا المشروع الذي وصل تكلفته إلى 12 مليون دولار له فؤائد كبيرة خاصة التقليل من سعر الكهرباء، المشروع تأخر بشكل كبير نتيجة العديد لظروف غزة والعديد العوامل الداخلية والخارجية والتي اعاقت تنفيذ المشروع في المدة المطلوبة ، قمنا باختيار المنطقة الصناعية لوجود العديد من أسطح المصانع والتي وضعنا فوقها الألواح الشمسية، إضافة إلى حاجة المصانع الفلسطينية لوجود الكهرباء بشكل مستمر"
وتابع المصري قائلا: "من الضروري أن نعمل على اقامة مشاريع للطاقة الشمسية كون أن الكهرباء شيء أساسي في العصر الحديث واقامة أي مشروع مرتبط بها ، انتظرت فترة طويلة من أجل هذا مشروع الطاقة الشمسية والذي يعتبر مهم ، قررنا أن نستثمر في الأماكن الصعبة في فلسطين غزة والقدس الذي سوف يكون بها مشروع كبير خلال الشهرين القادمين".
وحول اقامة مشروع روابي في غرة، أوضح المصري لـ "دنيا الوطن": "روابي هو مشروع فريد من نوعه في العالم، فلا يوجد شخص قام بإنشاء مدينة عامة، منذ عام 2007 كان هناك مشروعان الأول في الضفة وهو روابي، والثاني مثله في غزة لم يتم انشائه بسبب الحصار وعدم دخول الاسمنت لسنوات طويلة في ذلك الوقت ".
وأشار المصري إلى أنه في الفترة الحالية من الصعب اقامة مشروع مثل روابي في غزة كونه يحتاج إلى طاقات كبيرة.
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