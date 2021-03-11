إصابة ثلاثة شبان برصاص الاحتلال في مواجهات بمخيم الدهيشة

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رام الله - دنيا الوطن

اصيب اليوم الخميس، ثلاثة شبان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، واعتقل آخر خلال مواجهات في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.



وأفادت مصادر محلية، بأن 3 شبان أصيبوا بأعيرة نارية في القدم، إثر اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت المخيم، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت، وتم نقل المصابين الى مستشفى الجمعية العربية في بيت جالا لتلقي العلاج، وصفت حالتهم بالمستقرة.



وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال داهمت منازل في المخيم بعد تفجير أبوابها الرئيسية، وعبثوا بمحتوياتها وخلفوا حالة من الهلع والخوف، عرف منها تعود للمواطنين، جمال ربيع وشقيقه يوسف، علي فنون، ورزق المساعيد، كما اعتقلت قوات الاحتلال المواطن خضر عبد الجبار حسنات (44 عاما).



كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب نديم العزة (25 عاما) من سكان بيت حالا غربا بعد دهم منزل والده.



في السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال اقتحمت قرية حرملة شرق بيت لحم، وسلمت الشقيقين عماد نعيم عساكرة (27 عاما)، واياد (22 عاما)، بلاغين لمراجعة مخابراتها في مجمع مستوطنة "غوش عصيون"، بعد دهم منزل والديهما وتفتيشه.