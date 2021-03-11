شؤون فلسطينية

إصابة سيدة بانفجار قنبلة صوت في العيسوية

إصابة سيدة بانفجار قنبلة صوت في العيسوية
رام الله - دنيا الوطن
أصيبت، مساء اليوم الأربعاء، امرأة بانفجار قنبلة صوت أمام منزلها في بلدة العيسوية، بالقدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن سيدة في العيسوية أصيبت بجروح طفيفة إثر إصابتها بقنبلة صوت، جراء استهداف جنود الاحتلال منازل المواطنين بالبلدة.

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