(يديعوت): زيارة نتنياهو إلى الإمارات قد تلغى بسبب إصابة زوجته سارة

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رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) اليوم الخميس: إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يفكر في إلغاء رحلته إلى الإمارات بسبب دخول زوجته سارة المستشفى.



وفجر اليوم، نقلت سارة نتنياهو زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي، إلى مستشفى هداسا عين كارم في القدس بعد أن تعرضت لوعكة صحية.



وبحسب القناة السابعة، فإنه تم إجراء فحوصات لزوجة نتنياهو، وتبين أنها تعاني من التهاب في الزائدة الدودية، وتقرر بعد التشخيص بقائها في المستشفى لعدة أيام.



وحول زيارة الإمارات، أكدت الصحيفة أنه "سيتم اتخاذ القرار النهائي في الساعات المقبلة، ويقدر مسؤولون إسرائيليون كبار أن الرحلة إلى أبو ظبي ستُلغى بالفعل".



وكان من المقرر أن يصل نتنياهو الإمارات اليوم، للقاء ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، في زيارة تستمر لعدة ساعات.



يشار إلى أن زيارة نتنياهو إلى الإمارات، تأتي عقب 3 محاولات خلال الأشهر الماضية لترتيب لقاءات، لم تخرج إلى حيّز التنفيذ بسبب إغلاقات (كورونا)، حيث تأجلت الزيارة إلى الإمارات والبحرين ثلاث مرات في الأشهر الثلاثة الأخيرة. وألغيت زيارة إلى أبو ظبي والمنامة، في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بطلب من البحرين، وإثر ذلك تم إلغاء زيارة مشابهة لوزير خارجية الاحتلال، غابي أشكنازي.



وألغى نتنياهو زيارة إلى الإمارات والبحرين، في نهاية كانون الأول/ديسمبر، بسبب بدء سريان إغلاق في "إسرائيل" إثر انتشار فيروس (كورونا)، وكان من المقرر أن يصل نتنياهو إلى أبو ظبي ودبي والمنامة، في بداية شباط/فبراير الفائت، في زيارة تستمر ثلاثة أيام، ثم قرر نتنياهو تقصير الزيارة لعدة ساعات بسبب حالة انتشار (كورونا) في "إسرائيل"، وبحيث تقتصر على دبي ولقاء حاكم أبو ظبي، محمد بن زايد.



وبعد ذلك بأيام أعلن مكتب نتنياهو عن تأجيل هذه الزيارة أيضا، بسبب وقف الرحلات الجوية على خلفية انتشار (كورونا)، وهو ما وُصف حينها بـ"إغلاق السماء".