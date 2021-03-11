دولي

نقل سارة نتنياهو إلى المستشفى

نقل سارة نتنياهو إلى المستشفى
رام الله - دنيا الوطن
نقلت سارة نتنياهو زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، إلى مستشفى هداسا عين كارم في القدس بعد أن تعرضت لوعكة صحية.

وبحسب القناة السابعة، فإنه تم إجراء فحوصات لزوجة نتنياهو، وتبين أنها تعاني من التهاب في الزائدة الدودية، وتقرر بعد التشخيص بقائها في المستشفى لعدة أيام.

وأشارت إلى أن نتنياهو رافق زوجته خلال وصولها للمستشفى.

أخبار ذات صلة

منظمة الصحة العالمية: استمرار تفشّي (كورونا) يزيد تحوره ويضعف اللقاحات

منظمة الصحة العالمية: استمرار تفشّي (كورونا) يزيد تحوره ويضعف اللقاحات

28 كنيسة أمريكية تطالب بايدن باستئناف العلاقات مع السلطة الفلسطينية

28 كنيسة أمريكية تطالب بايدن باستئناف العلاقات مع السلطة الفلسطينية

أكثر من 2 مليون و632 ألف وفاة بفيروس (كورونا) حول العالم

أكثر من 2 مليون و632 ألف وفاة بفيروس (كورونا) حول العالم

(يديعوت): زيارة نتنياهو إلى الإمارات قد تلغى بسبب إصابة زوجته سارة

(يديعوت): زيارة نتنياهو إلى الإمارات قد تلغى بسبب إصابة زوجته سارة

ألمانيا: إدانة موظف سابق بتهمة التجسس لصالح المخابرات المصرية

ألمانيا: إدانة موظف سابق بتهمة التجسس لصالح المخابرات المصرية

وزير الاستخبارات الإسرائيلي: زيارتي إلى شرم الشيخ تاريخية

وزير الاستخبارات الإسرائيلي: زيارتي إلى شرم الشيخ تاريخية

الأردن يجيز الاستخدام الطارئ للقاح &#34;سبوتنيك V&#34; الروسي المضاد لـ(كورونا)

الأردن يجيز الاستخدام الطارئ للقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لـ(كورونا)

نتنياهو يزور الإمارات غدًا الخميس

نتنياهو يزور الإمارات غدًا الخميس

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

منحة إيطالية بـ 9.53 مليون دولار عبر البنك الدولي لتمويل مشاريع مياه بغزة

منحة إيطالية بـ 9.53 مليون دولار عبر البنك الدولي لتمويل مشاريع مياه بغزة

الاحتلال يغلق مدخل ماعين شرق يطا بالسواتر الترابية

الاحتلال يغلق مدخل ماعين شرق يطا بالسواتر الترابية

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من الخليل بينهم شقيقتان

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من الخليل بينهم شقيقتان

القنصل الإسباني العام بالقدس يزور القطاع ويناقش عدداً من المشاريع الثقافية

القنصل الإسباني العام بالقدس يزور القطاع ويناقش عدداً من المشاريع الثقافية

شاهد: &#34;باديكو&#34; تفتتح مشروع توليد الطاقة الكهربائية بغزة بحضور بشار المصري

شاهد: "باديكو" تفتتح مشروع توليد الطاقة الكهربائية بغزة بحضور بشار المصري

إصابة سيدة بانفجار قنبلة صوت في العيسوية

إصابة سيدة بانفجار قنبلة صوت في العيسوية

إصابة سيدة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في العيسوية

إصابة سيدة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في العيسوية

مستوطنون يقتحمون المقامات الإسلامية في كفل حارس

مستوطنون يقتحمون المقامات الإسلامية في كفل حارس

منوعات

دينا الشربيني تبحث عن قاتل والدها.. ما القصة ؟

دينا الشربيني تبحث عن قاتل والدها.. ما القصة ؟

شاهد: وصلة رقص لبسمة بوسيل في أحضان زوجها تثير الانتباه

شاهد: وصلة رقص لبسمة بوسيل في أحضان زوجها تثير الانتباه

شاهد: الجمهور لا يتعرف على حليمة بولند بسبب التغير الجذري بشكلها

شاهد: الجمهور لا يتعرف على حليمة بولند بسبب التغير الجذري بشكلها

شاهد: ريا أبي راشد تعرض نفسها للانتقادات بسبب ما فعلته في المسبح

شاهد: ريا أبي راشد تعرض نفسها للانتقادات بسبب ما فعلته في المسبح

رانيا يوسف تهاجم متابِع &#34;يا متحرش&#34;.. فما القصة ؟

رانيا يوسف تهاجم متابِع "يا متحرش".. فما القصة ؟

شاهد: بعد قبلتها لوالدتها.. نورة العميري تثير التساؤلات بتغيرها الكبير

شاهد: بعد قبلتها لوالدتها.. نورة العميري تثير التساؤلات بتغيرها الكبير

شاهد: صبا مبارك تثير الجدل بصورة جريئة لها

شاهد: صبا مبارك تثير الجدل بصورة جريئة لها

شكران مرتجى تتلقى عرضاً للزواج.. ماذا ردت ؟

شكران مرتجى تتلقى عرضاً للزواج.. ماذا ردت ؟

شاهد: بدرية طلبة تتعرّض للإنتقاد اللاذع وترد بقوة.. فما القصة ؟

شاهد: بدرية طلبة تتعرّض للإنتقاد اللاذع وترد بقوة.. فما القصة ؟

شاهد: فيفي عبده تطمئن جمهورها عن وضعها الصحي بفيديو عفوي

شاهد: فيفي عبده تطمئن جمهورها عن وضعها الصحي بفيديو عفوي

عربي

مصر: شاهد لحظة اقتحام الشرطة موقع اختباء المتحرش بـ&#34;طفلة المعادي&#34;

مصر: شاهد لحظة اقتحام الشرطة موقع اختباء المتحرش بـ"طفلة المعادي"

السعودية: محكمة تؤيد الحكم السابق على الناشطة &#34;لجين الهذلول&#34;

السعودية: محكمة تؤيد الحكم السابق على الناشطة "لجين الهذلول"

البابا فرنسيس: لقائي مع السيستاني لا ينسى

البابا فرنسيس: لقائي مع السيستاني لا ينسى

مصر تحاكم رئيس مجلس الوزراء الأسبق &#34;أحمد شفيق&#34;

مصر تحاكم رئيس مجلس الوزراء الأسبق "أحمد شفيق"