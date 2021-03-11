نقل سارة نتنياهو إلى المستشفى

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رام الله - دنيا الوطن

نقلت سارة نتنياهو زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، إلى مستشفى هداسا عين كارم في القدس بعد أن تعرضت لوعكة صحية.



وبحسب القناة السابعة، فإنه تم إجراء فحوصات لزوجة نتنياهو، وتبين أنها تعاني من التهاب في الزائدة الدودية، وتقرر بعد التشخيص بقائها في المستشفى لعدة أيام.



وأشارت إلى أن نتنياهو رافق زوجته خلال وصولها للمستشفى.