أسعار الدجاج والخضروات في أسواق غزة

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رام الله - دنيا الوطن

جاءت أسعار الخضروات والفواكه والدجاج واللحوم في قطاع غزة، اليوم الخميس، كما يلي:



أسعار الخضروات :



البندورة: 1 ك = 1 شيكل



خيار: 6 ك = 10 شيكل



بطاطس بلدية: 6 إلى 8 ك = 10 شيكل



السبانخ: 1 ربطة = 1.5 شيكل



سلق: 1ربطة = 2 شيكل



ملوخية: 1ك = 5 شيكل



كوسا: 1ك = 3 شيكل



بصل بلدي: 1 ك = 3.5 شيكل



بصل مصري: 1ك = 2.5 شيكل



بصل أحمر: 1ك = 2.5 شيكل



باذنجان : 1ك = 2 شيكل



بازيلاء: 1ك = 4 شيكل



لفت: اك = 1 شيكل



فلفل أخضر: 1ك = 3 شيكل



فلفل رومي: 1ك = 4 – 5 شيكل



زنجبيل أخضر 1ك = 20 شيكل



قرع أصفر 1ك = 2 شيكل



ورق عنب = 9 شيكل



قلقاس = 6 شيكل



فول أخضر 1ك = 3 شيكل



ثومة (وقية): 3 شيكل



خس (كبير) = 2 شيكل



زهرة (جميع الأحجام): 2 شيكل



ملفوف (جميع الأحجام): 2 إلى 3 شيكل



ملفوف أحمر: 3 شيكل



ليمون: 5 ك = 10 شيكل



جزر : 1ك = 3 شيكل



أسعار الفواكه:



موز: 1 ك = 4 شيكل



تفاح: 3 ك = 10 شيكل



تفاح أمريكي: 7 شيكل



أجاص: 1 ك = 3 – 5 شيكل



بوملي: 1ك = 2 شيكلضر



برتقال أبو صرّة: 3.5 ك = 10 شيكل



كلمنتينة: 4 – 8 ك = 10 شيكل



أفوكادو: 1ك = 6 شيكل



كيوي: 1ك = 7 شيكل



كستناء 1ك = 12 شيكل



عنب أسود 1ك = 12 شيكل



رمان 1ك = 4 شيكل



قشطة 1ك = 16 شيكل



أسعار الدواجن واللحوم



بيض: 10 شيكل الكرتونة



دجاج: 9 شيكل للكيلو الواحد



لحمة كبيرة: 33 شيكل



لحمة بتلو: 36 شيكل.