شؤون فلسطينية

منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة ورطبة يضرب فلسطين

منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة ورطبة يضرب فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
تتأثر البلاد, اليوم الخميس، بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة ورطبة و يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو باردا في المناطق الجبلية ومغبرا احيانا وعاصفا وخلال ساعات المساء يتوقع سقوط زخات متفرقة من الامطار فوق المناطق الشمالية تمتد خلال ساعات الليل الى بقية المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية احيانا ، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية  نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج  .

 هذه الليلة : يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وبارداً وعاصفا خاصة فوق المرتفعات الجبلية وتسقط زخات متفرقة من الامطار فوق معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية احيانا ، والرياح شمالية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحرمتوسط ارتفاع الموج الى مائج.

 الجمعة 2021/03/12  يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي و يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة  لتصبح اقل من معدلها السنوي العام  و الجو شديد البرودة فوق المناطق الجبلية وباردا في بقية المناطق و يتوقع سقوط زخات متفرقة من الامطار فوق معظم المناطق تكون غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية احيانا تضعف فرصة الهطول خلال ساعات المساء ويستقر الجو خلال ساعات الليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية  نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

 السبت 2021/03/13  يكون الجو غائما جزئيا الى صاف، و يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

 الأحد 2021/03/14  يكون الجو غائما جزئيا الى صاف، و يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو معتدلا ولطيفا في معظم المناطق ، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة السرعة  تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

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