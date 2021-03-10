إصابة سيدة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في العيسوية

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رام الله - دنيا الوطن

أصيبت سيدة مقدسية بقنبلة صوتية أطلقها جنود الاحتلال، مساء الأربعاء، خلال مواجهات بحي عبيد في قرية العيسوية بالقدس المحتلة.



وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت حي عبيد في بلدة العيساوية، وأطلقت وابلا من قنابل الصوت والغاز السام، واندلع على إثرها مواجهات بينها وبين الشبان.



وأوضحت المصادر أن سيدة أصيب بقنبلة صوتية، أطلقها جنود الاحتلال أثناء تواجدها أمام منزلها بالقرية.



وأطلقت قوات الاحتلال قـنـابـل الغاز بكثافة تجاه الأهالي الأمر الذي أدى إلى وقوع العديد من الإصابات بالاختناق.



وبشكل شبه يومي تتعرض العيساوية لاقتحامات قوات الاحتلال التي تتعمد اعتقال شبان البلدة وفتيتها وتقتحم البيوت وتفتشها في محاولة منها لإرهاب المواطنين وثنيهم عن التصدي لاقتحاماتها وممارساتها.



وتعاني العيسوية منذ أكثر من عام من حملة عقاب جماعي تمارسها سلطات الاحتلال بحق سكانها، مستخدمة كل وسائل التنكيل والقمع بحقهم، بما فيها فرض الضرائب وتحرير مخالفات.



وتقع العيسوية في الجهة الشمالية الشرقية من المسجد الأقصى، وفيها دفع السكان ولا يزالون ثمن الاحتلال، فمن أصل 12500 دونم (الدونم يساوي ألف متر) هي مساحة القرية قبل عام 1967، تراجعت مساحتها لصالح الاستيطان ولم يبق منها سوى نحو 2400 دونم، وفق تقارير إعلامية فلسطينية.



وتمنع سلطات الاحتلال أهالي البلدة من البناء، وتهدم منازلهم وتوزع بشكل أسبوعي الإخطارات بدعوى البناء دون ترخيص، وفي المقابل ترفض المصادقة على الخريطة الهيكلية، التي تمكن الأهالي من البناء والتوسع ليتناسب مع الزيادة الطبيعة.