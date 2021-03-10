شؤون فلسطينية

وزارة الصحة تطلق المنصة الإلكترونية للتسجيل لتلقي لقاح (كورونا)

وزارة الصحة تطلق المنصة الإلكترونية للتسجيل لتلقي لقاح (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت وزارة الصحة المنصة الإلكترونية الخاصة بالتسجيل لتلقي لقاح كورونا.

وقالت الوزارة في رسالة للجمهور، مساء الأربعاء، أصبح بإمكان المواطنين الدخول إلى المنصة عبر الرابط : http://vaccine.moh.ps، واتباع التعليمات الواجب اتباعها.

ودعت الصحة المواطنين إلى إدخال البيانات بالشكل السليم، حتى يتسنى المتابعة والتواصل لإعطاء المطاعيم في الوقت المحدد.

وأضافت أن المعلومات المطلوبة للتسجيل تعتبر سرية، وسيتم التعامل معها فقط لأغراض الطعم، ولن يستطيع أحد الاطلاع عليها باستثناء وزارة الصحة.

وأشارت إلى أنه بعد عملية التسجيل سيتم الإبلاغ بأنه تم التسجيل بنجاح، وسيتم التواصل عبر الهاتف عندما يحين موعد التطعيم، استنادا إلى الخطة الوطنية للتطعيم، آخذين بعين الاعتبار الأولويات حسب العمر، الأمراض المزمنة، المهنة، إلخ ...

خطوات التسجيل

1-     فتح الرابط المرفق: http://vaccine.moh.ps

2-     قراءة التعليمات المتعلقة بالتسجيل في الصفحة الرئيسية

3-     الضغط على زر التسجيل

4-     تعبئة البيانات الشخصية، والأمراض إن وجدت.

5-     إدراج رقم الهاتف في الحقل المخصص لذلك.

6-     الموافقة على شروط التطعيم

7-     اختيار فيما إذا كنت بحاجة للمساعدة للوصول إلى مركز التطعيم

8-     الضغط على زر متابعة

9-     في حال كانت كافة الحقول المطلوبة معبأة حسب الأصول، ستصلك رسالة تفيد بأنه تم تسجيلك بنجاح.

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