شؤون فلسطينية

العربية الفلسطينية تدين الاقتتال بين العائلات وتدعو لضرورة "ضبط النفس"

العربية الفلسطينية تدين الاقتتال بين العائلات وتدعو لضرورة "ضبط النفس"
رام الله - دنيا الوطن
دانت بشدة الجبهة العربية الفلسطينية الشجار العائلي بين عائلتين في حي الشجاعية شرقي غزة، داعية إلى ضبط النفس.

قال جميل عاشور، عضو اللجنة المركزية للجبهة العربية الفلسطينية، امين سر ساحة غزة: "تابعنا عن كثب مجريات الشجار المؤسف"، مضيفا: "استخدم فيه السلاح بشكل مخيف"، منوها إلى ان الشجار أسفر عن مقتل مواطن، وإصابة اخرين.

ودعا عاشور إلى " ضبط النفس"، متابعا: "يجب تغليب لغة العقل حفاظا على السلم الأهلي، كما نطالب الأجهزة الأمنية بفرض القانون، وضبط استخدام السلاح.

ودعا لمحاسبة كل من تسول له نفسه العبث بالسلم والأمن المجتمعيين.

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