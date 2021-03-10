التغيير والاصلاح: حماس تجسد اليوم نموذجاً ديمقراطياً فريداً ونهجاً شورياً باختيار قيادتها

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رام الله - دنيا الوطن

باركت كتلة التغيير والاصلاح البرلمانية انتخاب يحيى السنوار

قائداً لحركة حماس في قطاع غزة للمرة الثانية، وتؤكد أن الحركة تجسد اليوم نموذجاً ديمقراطياً فريداً ونهجاً شورياً في اختيار قيادتها السياسية.



وأكدت الكتلة أن حركة حماس اليوم بإجرائها الانتخابات الداخلية تعكس أنها حركة تؤمن بالخيار الديمقراطي والتداول السلمي على مواقع القيادة على قاعدة ترسيخ مبدأ الديمقراطية والشورى والتنافس الشريف على القيادة.



ودعت كتلة التغيير والإصلاح السنوار إلى مواصلة جهوده

الحثيثة للمضي في مسار الانتخابات الفلسطينية العامة على قاعدة قانونية سليمة، وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية وإنهاء الانقسام، وفتح آفاق جديدة للتواصل مع الدول العربية وشعوبها والتي تشكل عمقاً أصيلاً لقضيتنا الفلسطينية العادلة.