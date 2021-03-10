شؤون فلسطينية

ماهر عامر ينفي استقالته من عضوية الجبهة الديمقراطية

ماهر عامر ينفي استقالته من عضوية الجبهة الديمقراطية
رام الله - دنيا الوطن
أكد الدكتور ماهر عامر، نفيه نفياً قاطعاً ما نشرته بعض وسائل إعلام محلية، حول استقالته من الجبهة الديقراطية، بسبب قوائم التنظيم في الانتخابات التشريعية.

وأوضح عامر أن ما نسب إليّ في تقرير صحفي لدى بعض الوسائل الاعلامية هي أخبار غير دقيقة، مشددًا بالقول: "حيث أنني ما زلت في صفوف الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين واعتز بهذا الانتماء وسنبقى احرارا في سبيل الدفاع عن الحقوق الوطنية، وصون تاريخنا وتاريخ الشهداء والجرحى".

وكانت وسائل إعلام محلية، قالت إن عددًا من كوادر الجبهة الديمقراطية، استقالوا احتجاجًا على قضايا تتعلق باختيار أعضاء قائمة المجلس التشريعي، ووجهوا انتقادات للقيادة حول تعاطيها مع مختلف الملفات السياسية والإدارية.

وذكرت تلك الوسائل أنه جرى تلاعب في نتائج انتخابات المؤتمر العام واللجنة المركزية والمكتب السياسي خلال جميع المؤتمرات السابقة"، وأن الجبهة خسرت كوادر وقيادات متقدمة، مثل عمر عساف، وداود تلحمي، وتيسير الزبري، وآمنة الريماوي، ومحمد جاد الله، وأحمد الوحش، وهاني العيساوي، وسالم خلة، وساجي سلامة، وسميح سلامة، وجميل هلال، وأحمد الجمل، ونهاد أبو غوش، وعصمت منصور، وأحمد الصفدي، وحلمي حمدان، وماهر عامر، وجودت السويركي، ومحمود العجرمي، وعبد الحميد أبو جياب، ومصطفى المسلماني، وخالد أبو شرخ، ورفقة الحملاوي، وعصام أبو دقة.

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