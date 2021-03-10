الاحتلال يخطر بمصادرة أراضي غرب بيت لحم

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رام الله - دنيا الوطن

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، عددا من أصاحب الأراضي الزراعية بمصادرة أراضيهم في بلدة حوسان غرب بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية.



وأفادت مصادر محلية أن الاحتلال أخطر عددا من أصاحب الأراضي الزراعية في منطقة الحرايق بمصادرة أراضيهم، وذلك بموجب قرارات عسكرية صادرة عن قوات الاحتلال.



وتضمنت الاخطارات خرائط تحدد مواقع الأراضي المصادرة ومساحتها.



وإلى جانب الإخطارات المتكررة بمصادرة الأراضي في البلدة، فإن قوات الاحتلال تمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم في حوسان.



وكانت قوات الاحتلال قد أقدمت خلال شهر حزيران الماضي على مصادرة أراض من بلدات حوسان ونحالين ووادي فوكين وتغيير صفة استخدامها من زراعية إلى صناعية، وإقامة منشآت ترفيهية وإدارية وشوارع للمستوطنين.



وتقع قرية حوسان إلى الغرب من بيت لحم وعلى بعد 5.6 كم هوائي منها، يحدها من الشرق بلدة الخضر، ومن الشمال قرية بتير، ومن الغرب قرية وادي فوكين والخط الأخضر، ومن الجنوب قرية نحالين.



وحسب اتفاقية أوسلو، تم تصنيف أراضي قرية حوسان إلى مناطق (ب) و (ج)، حيث تم تصنيف 928 دونما (6.12 %من المساحة الكلية للقرية) من أراضي القرية منطقة (ب)، و6433 دونما (4.87 % من أراضي القرية منطقة (ج).