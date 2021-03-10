انخفاض ملحوظ في عدد الإصابات بفيروس (كورونا) في قطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، تسجيل 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بين المواطنين، وذلك في الدورة الثانية لليوم الاربعاء.



وأشارت الوزارة في بيان مقتضب، مساء الاربعاء، إلى أن العدد الكلي للاصابات 69 اصابة بعد فحص 2220 عينة بنسبة اصابة 3.1٪.