دولي

وزير الاستخبارات الإسرائيلي: زيارتي إلى شرم الشيخ تاريخية

وزير الاستخبارات الإسرائيلي: زيارتي إلى شرم الشيخ تاريخية
وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين
رام الله - دنيا الوطن
وصف وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين، زيارته إلى شرم الشيخ بأنها "تاريخية" وأنها أجريت بفضل "الاتصالات السرية التي قدناها على مدار عامين".

ووفق موقع قناة (i24 news) فقد قال كوهين بعد أن التقى في منتجع شرم الشيخ، نائب رئيس المخابرات المصرية ناصر فهمي، إن "العلاقة بين إسرائيل ومصر، والتقارب التاريخي بينهما هو علاقة استراتيجية"، مشيرا إلى "أننا سنرى نتائج هذه الزيارة الهامة في الأشهر القريبة".

وأشار إلى أنه سيعمل مع "باقي أجهزة الاستخبارات والأمن حتى نتمكن من استثناء شرم الشيخ من التحذيرات القائمة بخصوص سيناء والعودة إليها مجددا"، مضيفا: "هذه زيارة تاريخية أجريت بفضل الاتصالات التي قدناها على مدار عامين بالسر بين الحكومات وادخلنا الآن رجال الأعمال إلى الحوار".

وأكد كوهين أن "الاجتماع المثمر هذا سيؤدي إلى اتفاقيات وتعاون بيننا وسيقوي العلاقات الأمنية والاقتصادية بين البلدين.. أؤمن أنه في عام 2022 سنصل إلى حجم مبيعات لا يقل عن مليار دولار".

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