شؤون فلسطينية

أول تصريح للسنوار بعد إعادة انتخابه رئيسًا لحماس بغزة

أول تصريح للسنوار بعد إعادة انتخابه رئيسًا لحماس بغزة
قيادات في حركة حماس
رام الله - دنيا الوطن
وجه القيادي في حركة حماس يحيى السنوار، اليوم الأربعاء، رسالة للشعب الفلسطيني في أعقاب إعادة انتخابه رئيسًا للحركة في قطاع غزة.

وقال السنوار، في رسالته: "نقول لشعبنا الفلسطيني سنكون خدمكم وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق أهدافكم الوطنية الكبرى بالتحرير والعودة، وتحقيق الوحدة والشراكة والدفاع عن حقوق شعبنا لينال حياة حرة كريمة".

وأضاف "نعد أسرانا أننا لن نألوا جهدا في عملية تحريركم ونأمل أن تكون عاجلة قريبة ونعد حرائرنا في السجون أننا نحمل همكن ونسعى لتحريركن وسنكون على موعد قريب مع الحرىة"، موجهًا رسالة لأبطال الأقصى والقدس أنه سيكون معهم وسيدافع عنهم ولن يبخل بأي شيء للوقوف إلى جانبهم

وأكد لأهالي الضفة الوقوف بكل ما أوتي من قوة لوقف تغول الاحتلال على أراضيهم في عمليات الاستيطان والتهويد والقهر، مضيفًا "نؤكد لأهلنا في الشتات أننا وإياكم على موعد قريب في العودة والتحرير".

وفي رسالته لأهل قطاع غزة قال السنوار "نؤكد لأهلنا في غزة الذين كابدوا الحصار والفقر والبطالة وكل أنواع الظلم في السنوات القليلة القادمة، بأننا سنكون أقرب إلى آلامهم ولن ننام الليل ولن نغفو في النهار حتى نحقق لكم حياة كريمة حرة حتى نواصل معا مسيرة التحرير والعودة".

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