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مصر: شاهد لحظة اقتحام الشرطة موقع اختباء المتحرش بـ"طفلة المعادي"

مصر: شاهد لحظة اقتحام الشرطة موقع اختباء المتحرش بـ"طفلة المعادي"
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وسائل إعلام مصرية، مقطع فيديو، يكشف لحظة اقتحام قوات الشرطة المصرية، موقع اختباء محمد جودت المتحرش بطفلة المعادي.

ووفق موقع (الوطن) فقد أظهر الفيديو لحظة دخول قوات الداخلية إلى موقع اختباء المتحرش وتكبيله، وسحبه إلى الخارج، وتم القبض على المتهم، بعدما اجتاحت حالة من الغضب مواقع التواصل الاجتماعي، بعد واقعة تحرش شخص بطفلة صغيرة، في مدخل أحد العقارات بمنطقة المعادي في القاهرة.

وسجلت كاميرات مراقبة مثبتة في المكان تفاصيل الجريمة، حتى قامت إحدى السيدات بالعقار بفتح الباب وفضح المشهد.

وبحسب الموقع، فإنه تباشر نيابة جنوب القاهرة الكلية، الاستماع إلى أقوال والد ووالدة الطفلة المعتدى عليها، كما استمعت النيابة، إلى أقوال طبيبة بمعمل تحاليل، والتي كشفت واقعة تحرش شخص بطفلة داخل مدخل عقار بمنطقة المعادي، بالإضافة إلى سيدة أخرى، وأمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة، وتفريغها وإعداد تقرير مفصل بالفيديو.

 

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