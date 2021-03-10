السعودية: محكمة تؤيد الحكم السابق على الناشطة "لجين الهذلول"

لجين الهذلول

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت لينا الهذلول، شقيقة الناشطة السعودية، لجين الهذلول، أن محكمة بالرياض أيدت الحكم السابق على لجين في جلسة نقض.



وقالت لينا الهذلول عبر حسابها بموقع (تويتر): "أكد القضاة الحكم الأول على لجين الهذلول".



وكانت الناشطة السعودية لجين قد أعربت وهي في طريقها لجلسة محكمة النقض، عن أملها بأن تعدل المحكمة السعودية الحكم الصادر عليها.



وقالت لجين الهذلول: "لنأمل أن يكون الحكم قد تغير أو تعدل قليلا... سنرى كيف تسير الأمور".