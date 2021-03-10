البابا فرنسيس: لقائي مع السيستاني لا ينسى

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رام الله - دنيا الوطن

جدد البابا فرنسيس، الأربعاء، حديثه عن اللقاء الذي جمعه مع المرجع الديني الأعلى في العراق علي السيستاني في السادس من الشهر الحالي، ووصفه بـ"اللقاء الذي لا ينسى".



وكتب البابا في تغريدة على حسابه بموقع (تويتر): " أنا ممتن أيضا للسلطات الدينية، بدءا من آية الله العظمى السيستاني، الذي كان لي لقاء معه لا يُنسى. ليمنح الله، الذي هو السلام، العراق والشرق الأوسط والعالم أجمع مستقبل أخوة".



وأضاف: "لنواصل صلاتنا من أجل العراق والشرق الأوسط، في العراق، وعلى الرغم من جلبة الدمار والأسلحة، استمرت أشجار النخيل، رمز الوطن، في النمو وفي أُتيان الأثمار. وهكذا أيضا هو الأمر بالنسبة للأخوة: هي لا تحدث ضوضاء، لكنها تثمر وتجعلنا ننمو".



وتابع البابا فرانسيس: "بعد الزيارة إلى العراق، امتلأت روحي بالامتنان لله ولجميع الذين جعلوا هذه الزيارة ممكنة، لرئيس الجمهورية ، ولحكومة العراق، لبطاركة وأساقفة البلاد".



وأشار إلى أن "رسالة أخوة جاءت من أربيل المدينة التي استقبلني فيها رئيس إقليم كردستان العراق، ورئيس وزرائه والسلطات والشعب. أشكر مرة أخرى الشعب الكردي على استقباله الحار".