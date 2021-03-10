مصر تحاكم رئيس مجلس الوزراء الأسبق "أحمد شفيق"

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رام الله - دنيا الوطن

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة في مصر، حجز محاكمة أحمد شفيق، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، و2 آخرين، في اتهامهم بإهدار المال العام.



ووفق موقع (المصري اليوم) فقد قررت المحكمة النطق بالحكم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"جمعية خدمات مصر - حديقة الأسرة"، لجلسة 7 نيسان/ أبريل المقبل.



يذكر أن النيابة العامة طعنت على الحكم أمام محكمة النقض، والتي قضت بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة جديدة للنظر في المحاكمة.