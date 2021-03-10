قيادي بحماس يطالب "السنوار" بالخروج بخطاب رسمي لعرض رؤيته للأربع سنوات المقبلة

رام الله - دنيا الوطنطالب القيادي بحركة حماس يحيى موسى، من يحيى السنوار عقب إعلان فوزه رسميًا برئاسة المطتب السياسي لحركة حماس في طاع غزة، أن يطل بخطاب رسمي يوضح فيه رؤيته للفترة المقبلة.وكتب موسى، عبر صفحته على موقع (فيسبوك): "أتمنى على الأخ أبوابراهيم الذي أسأل الله له العون والرشاد والتوفيق، أن يطل علينا بخطاب، يوضح لنا فيه رؤيته للسنوات الاربع المقبلة".كما وطالب من السنوار، أن يعرض برنامجه، وخطته للدورة الانتخابية الجديدة، على صعيد الحركة والارتقاء بها في جميع الميادين، وعلى صعيد القضية وتصويب مسارها الوطني.وفي وقت سابق، كتب موسى، أنه لو تم الإلتزام بشروط سرية الاقتراع كما هو منصوص عليها في القانون، لحسمت الانتخابات دون حاجة للإعادة.