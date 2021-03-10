شؤون فلسطينية

هنية: قرار (حماس) هو إنجاح الانتخابات القادمة والمضي بها حتى النهاية

هنية: قرار (حماس) هو إنجاح الانتخابات القادمة والمضي بها حتى النهاية
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) إسماعيل هنية أن قرار الحركة هو العمل مع الكل الوطني على إنجاح الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني الفلسطيني والمضي بها حتى النهاية بشفافية ونزاهة ويقبل بنتائجها الجميع.

وأوضح هنية في بيان صحفي أن التزام الحركة بدورية انتخاباتها الداخلية كل أربعة أعوام يؤكد الإيمان العميق بمبدأ تداول السلطة والاحتكام للصندوق، وجديتها في الانتخابات القادمة.

ولفت رئيس المكتب السياسي الى أن الانتخابات الداخلية لـ(حماس) عكست موقع ومكانة الحركة في الخارطة السياسية الفلسطينية كشريك في قيادة المشروع الوطني.

وأوضح أن انتخابات الحركة التي يشارك فيها عشرات الآلاف من الإخوة والأخوات وفق لوائح ونظم داخلية وتحت إشراف لجان انتخابية ورقابة قضائية هي انتخابات حقيقية وليست صورية.

وقال هنية: "لقد بدأ العرس الانتخابي للحركة في غزة وسبقه في السجون ويواكبه في الضفة والخارج، لهو تأكيد على مؤسسية الحركة رغم توزعها الجغرافي في الداخل والخارج، وتكامل الأجيال وتوريثهم فقه القيادة والمسؤولية".

وعبر عن الفخر بـ(حماس) وميراثها وتقاليدها وانتخاباتها الداخلية كنموذج رائد بين الفصائل والأحزاب الفلسطينية والعربية.

و بارك هنية للأخوين المجاهدين يحيى السنوار ونزار عوض الله وجميع الإخوة الذين نالوا الثقة، راجياً الله أن يوفق السنوار في مهمته في قيادة غزة، وأن يعينه وإخوانه على أداء مهامهم الحركية والوطنية مع إخواننا في الضفة والخارج في مختلف المستويات لتحقيق أهداف وتطلعات شعبنا في الحرية والعودة والاستقلال.

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