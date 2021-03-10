التنمية الاجتماعية تدين اعتقال الاحتلال لخمسة أطفال من تجمع الركيز بمسافر يطا





وقال مدير عام الإدارة العامة للأسرة والطفولة محمد القرم: "أن منطقة مسافر يطا تتعرض بشكل يومي لانتهاكات الاحتلال والتي تطال الأطفال بشكل منافي لكافة المواثيق والأعراف الدولية".





وأضاف" إن اعتقال الأطفال يعكس همجية الاحتلال، وعمق ثقافة الكراهية والعنصرية التي تنتشر في أوساط قواته، مطالبًا المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته، تجاه أطفال فلسطين، وما يتعرضون له من جرائم فاقت كل الحدود، وإلزام الاحتلال بتطبيق المواثيق والاتفاقيات الخاصة بالأطفال لوضع حدّ لعمليات الاعتقال التي تستهدفهم دون مبرر، ووقف ما يتعرضون له من معاناة متفاقمة بشكل يومي".





وأشار إلى أن الاحتلال يضرب بعرض الحائط كافة الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وتحديداً اتفاقية حقوق الطفل، التي شددت على ضرورة توفير الحماية للأطفال ولحياتهم وتوفير فرص النماء والنمو، وقيّدت هذه المواثيق سلب الأطفال حريتهم.







رام الله - دنيا الوطنأدانت الإدارة العامة لشؤون الأسرة والطفولة بوزارة التنمية الاجتماعية اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، خمسة أطفال من تجمع الركيز بمسافر يطا جنوب الخليل، بطريقة وحشية وتتراوح أعمارهم ما بين (7-11) عاما.