الرجوب: سنتخذ قرارًا حاسمًا بحق "ناصر القدوة" خلال 24 أو 48 ساعة

جبريل الرجوب وناصر القدوة

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رام الله - دنيا الوطن

أكد عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) جبريل الرجوب، أن النقاشات مستمرة مع القيادي بالحركة ناصر القدوة، حول قراره تشكيل قائمة مستقلة للمشاركة في الانتخابات المقبلة.



وقال الرجوب في لقاء مع قناة (عودة): إن الحركة ستصدر "قراراً استراتيجياً" خلال 24 أو 48 ساعة المقبلة، حول كل هذه القضايا التي لها علاقة "بأن البعض يغرد خارج السرب"، حسب وصفه.



وأضاف: "فتح حركة ديمقراطية وفيها مساحة للجميع أن يعبر عن رأيه ولا يحاسب عليه، طالما أنه داخل الأطر الحركية، وقال: "طول عمرنا ديمقراطيتنا سكر زيادة".



وتابع: "لدينا توافق داخل اللجنة المركزية أنه من يريد تشكيل قائمة خارج الحركة، أو يريد أن يتخلى عن دوره في فتح، فإنه يفقد عضويته فيها بشكل ديمقراطي وأخوي".



وختم جبريل الرجوب، حديثه، بالقول: "أتمنى من الإخوة في حركة فتح أن ينتظروا نتائج الحوار مع ناصر القدوة".