عصام أبو دقة: ادعاءات استقالتي من "الجبهة الديمقراطية" غير صحيحة

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رام الله - دنيا الوطن

أكد عضو القيادة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، عصام أبو دقة، نفيه نفياً قاطعاً ما نشرته بعض وسائل إعلام محلية، من ادعاءات تتحدث عن استقالته من الجبهة الديقراطية، بسبب قوائم التنظيم في الانتخابات التشريعية.



وقال أبو دقة في تصريح وصل "دنيا الوطن": ما نسب إليّ في تقرير صحفي عار عن الصحة، وهي أخبار ملفقة ومغلوطة، حيث أنني ما زلت أمارس مهامي التنظيمية، وأنا عضو في القيادة المركزية للجبهة وعضو في لجنة العلاقات الوطنية التابعة لها.



وشدد أبو دقة أن "من يقف خلف التصريحات المركبة والمزيفة هو طرف طارئ على العائلة الإعلامية الفلسطينية ولا يخدم شرف المهنة ما يجعل منها أداة للإساءة للعلاقات الوطنية الفلسطينية".



وكانت وسائل إعلام محلية، قالت إن عددًا من كوادر الجبهة الديمقراطية، استقالوا احتجاجًا على قضايا تتعلق باختيار أعضاء قائمة المجلس التشريعي، ووجهوا انتقادات للقيادة حول تعاطيها مع مختلف الملفات السياسية والإدارية.



وذكرت تلك الوسائل أنه جرى تلاعب في نتائج انتخابات المؤتمر العام واللجنة المركزية والمكتب السياسي خلال جميع المؤتمرات السابقة"، وأن الجبهة خسرت كوادر وقيادات متقدمة، مثل عمر عساف، وداود تلحمي، وتيسير الزبري، وآمنة الريماوي، ومحمد جاد الله، وأحمد الوحش، وهاني العيساوي، وسالم خلة، وساجي سلامة، وسميح سلامة، وجميل هلال، وأحمد الجمل، ونهاد أبو غوش، وعصمت منصور، وأحمد الصفدي، وحلمي حمدان، وماهر عامر، وجودت السويركي، ومحمود العجرمي، وعبد الحميد أبو جياب، ومصطفى المسلماني، وخالد أبو شرخ، ورفقة الحملاوي، وعصام أبو دقة.