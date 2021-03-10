الخارجية: تسجيل حالة وفاة جديدة بـ"كورونا" بصفوف جالياتنا في العالم

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أفادت سفارة دولة فلسطين والقنصلية العامة لدى المملكة العربية السعودية، بتسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية بسبب فيروس كورونا.



وأعلنت الخارجية في تقريرها، اليوم الأربعاء، وفاة المواطن مصباح محمد علي أبو حسنين (88 عاماً) ليرتفع عدد حالات الوفاة الى 114 حالة في المملكة، و378 في مختلف دول العالم.



كما أفاد فريق العمل المختص بمتابعة اوضاع الجالية في الولايات المتحدة، بعدم تسجيل اية حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية لهذا اليوم ليبقى عدد حالات الوفاة 121، فيما لم تسجل اية إصابة جديدة بـ كورونا في صفوف الجالية هذا اليوم ليبقى عدد الإصابات10276 إصابة.