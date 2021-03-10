الاحتلال يمدد توقيف 4 أسرى من محافظة جنين

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في جنين، اليوم الأربعاء، بأن سلطات الاحتلال في محكمة سالم العسكرية مددت اعتقال عدد من أسرى المحافظة.



وأشارت في بيان لها إلى أن المحكمة مددت اعتقال الأسرى سلطان نزال 3 أيام، وسند نزال 3 أيام، وربيع وشاحي 7 أيام، وأحمد شقفة 8 أيام، وأصدرت لائحتي اتهام بحق الأسيرين محمد سمودي وأجلت محكمته لتاريخ 8/3، ومعتز سباعنة وأجلت محكمته لتاريخ 21/4.