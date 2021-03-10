حصاد فبراير: إصابة 23 إسرائيليًا بالضفة والقدس

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رام الله - دنيا الوطن

شهد شهر شباط/ فبراير الماضي استمرار أعمال مقاومة الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس المحتلة، تنوعت بين عمليات إطلاق نار واشتباكات مسلحة ورشق بالحجارة والزجاجات الحارقة، أدت إلى إصابة (23) جنديًا ومستوطنًا إسرائيليًا.



ووفق تقرير أعدته الدائرة الإعلامية لحركة "حماس" بالضفة الغربية، بلغت أعمال المقاومة (242) عملية خلال شهر شباط/ فبراير، أدت إلى إصابة (23) جنديا ومستوطنا إسرائيليا في مناطق مختلفة، فيما استشهد (4) مواطنين وأصيب (86) بجراح مختلفة.



واشتبك مقاومون مع قوات الاحتلال الإسرائيلي لدى اقتحامها مخيم جنين وبلدة قباطية عدة مرات في محاولة لاعتقال عدد من المواطنين.



ورصد التقرير (4) عمليات إطلاق نار، و(2) عملية طعن أو محاولة طعن، و(4) عمليات زرع أو إلقاء عبوات ناسفة، إضافة لمحاولة دهس واحدة.



وواصل الشبان والمقاومون التصدي لقوات الاحتلال في مختلف المحاور والمدن، حيث شهدت الضفة والقدس (247) عملية إلقاء حجارة تجاه الاحتلال والمستوطنين، وفق التقرير.



كما شهدت (25) عملية إلقاء زجاجة حارقة وألعاب نارية، و(242) مواجهة بأشكال متعددة، وبلغ عدد عمليات التصدي لاعتداءات المستوطنين (100) عملية.



واستمرت المظاهرات والمسيرات الشعبية، حيث بلغ عددها خلال الشهر (32) مسيرة شعبية.



وشهدت محافظات نابلس ورام الله والقدس أعلى المواجهات وعمليات المقاومة، حيث بلغت (124، 112، 100) على التوالي.