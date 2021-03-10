شؤون فلسطينية

عوض الله يصدر بيانًا عقب خسارته أمام السنوار بانتخابات رئاسة المكتب السياسي بغزة

عوض الله يصدر بيانًا عقب خسارته أمام السنوار بانتخابات رئاسة المكتب السياسي بغزة
نزار عوض الله
رام الله - دنيا الوطن
أصدر عضو المكتب السياسي لحركة حماس، نزار عوض الله، بيانا صحفيا في أعقاب خسارته أمام منافسه يحيى السنوار على منصب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.

وقال عوض الله، في بيان نشره موقع حماس الالكتروني: إنه بعد العملية الشورية والتظاهرة الانتخابية التي تواصلت خلال الأيام والأسابيع الماضية والتي تفتخر بها حركة حماس في تطبيق الشورى لاختيار قياداتها وأخذ قراراتها فإنني، أستحضر قول الله سبحانه وتعالى: "والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون"، وأهنئ حركة حماس بهذه الاستجابة لربها وهذه العملية الشورية والانتخابية.

وأضاف: "أبارك للأخ أبو إبراهيم يحيى السنوار ثقة إخوانه باختياره لحمل راية الحركة للدورة المقبلة، وقد كان نِعم القائد في حمل الراية للدورة السابقة وتقدم بها لتحقيق أهدافها".

وتابع عوض الله: "ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفق الأخ أبو إبراهيم وقيادة الحركة ويسدد خطاهم لتحقيق أهداف حركتنا، كما نؤكد أننا نقف مع أبو إبراهيم وقيادة الحركة، ونقف لجواره في كل موقع وموقف لتحقيق أهداف مشروعنا وحركتنا".

وواصل نزار عوض الله حديثه بالقول: "نشكر الإخوة الذين أعطونا أصواتهم وثقتهم، ونعاهد الله أن نبقى مستمرين في عملنا كما عهدتمونا إلى جانب إخواننا وقياداتنا، ونؤكد على وجودنا في أي موقع تختاره قيادة الحركة لنواصل البناء والعمل على تحرير أرضنا وتحقيق أهداف حركتنا" .

وأضاف: "أدعو جميع الإخوة الذين شاركوا في العملية الانتخابية ومنحوا ثقتهم للأخ أبو إبراهيم أو الأخ أبو عبيدة وجميع أبناء الحركة بأن يعملوا ويكونوا صفاً واحداً إخوة متحابين لرفعة راية حركتنا ودعوتنا، ومواجهة التحديات التي تواجهها حركة حماس".

 وختم عوض الله بيانه بالقول: "أخيراً، لا يفوتنا أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير من لجنة الانتخابات المركزية في منطقة غزة، وكل لجانها الفرعية والعاملين فيها، على جهودهم لإنجاح هذه العملية الشورية والانتخابية، ونؤكد أن المنتصر في هذه الانتخابات هي فلسطين وحماس وشورى حماس وأُخوة أبناء حماس ووحدة هذه الحركة، فخيارنا جميعاً واحد، وهو رفع راية هذه الحركة وتحقيق أهدافها وطموحاتها".

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