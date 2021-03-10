شؤون فلسطينية

أبو طير: الاحتلال يستهدف قيادات حماس على خلفية انخراطهم بالعمل السياسي

أبو طير: الاحتلال يستهدف قيادات حماس على خلفية انخراطهم بالعمل السياسي
رام الله - دنيا الوطن
أكد القيادي في حركة حماس، محمد أبو طير، أن الاحتلال يشن حرب اجتثاث لحركته بكل قوة ويتعمد استهداف قياداتها بسبب مواقفها الرافضة للتنازل والثابتة على حقها في المقاومة.

 وشدد أبو طير عقب الإفراج عنه، اليوم الأربعاء، بقوله: "هذه الدعوة أنى لأحد أن يجتثها أو يقضي عليها، وأقول للأمة كلها بأن الجبال تترجل ولا نترجل"، لافتًا أن سياسة الاحتلال بالاعتقال هي جلد وعقاب على الماضي.

 وأضاف أبو طير أن الضريبة التي يدفعها القيادات والنواب على خلفية انخراطهم في العمل السياسي لا تقارن بأي استهداف آخر، مؤكدا بأن اعتقالات الاحتلال للنواب لا يوجد لها أي سبب إلا العقاب على هذه المشاركة.

وأوضح أبو طير أن الأسرى في سجون الاحتلال يعيشون حالة مؤلمة وموجعة، مؤكدًا أنهم يتوقون إلى الحرية أمام ما يتعرضون له من جرائم ترتكبها إدارة السجون.

وقال: "الحرية هي مشعل الشعوب التي تريد العدل والإحسان، والحرية هي أساس كل شيء في حياة الإنسان".

 وأشار إلى أن وواقع القضية الفلسطينية موجع ومؤلم وشعبنا يقدم كل هذه التضحيات، أمام الاحتلال، وهذا العالم الذي يعجر أن يضع حدا لسياسته.

وفيما يتعلق بإبعاده عن مدينة القدس، قال أبو طير: "إبعادنا عن بيوتنا حالة مؤلمة، فالإخراج من البيت والتهجير لا يقل عن القتل".

وأعرب أبو طير عن أمله بان يعود لموطنه الأصلي في مدينة القدس التي ابعد عنها قسًرا من قوات الاحتلال، وتابع: "القدس حلمي الأول والأخير، وفي دعائي دوما الصلاة في المسجد الأقصى محررًا من الظالمين".

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