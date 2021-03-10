شؤون فلسطينية

انتخاب يحيى السنوار قائداً لحركة حماس في غزة

انتخاب يحيى السنوار قائداً لحركة حماس في غزة
رام الله - دنيا الوطن
انتخب يحيى السنوار، اليوم الأربعاء، قائداً لحركة المقاومة الاسلامية (حماس) في غزة، خلال الدورة الجديدة من الفترة 2021 حتى 2025.

جاء ذلك بعد الانتهاء من فرز الاصوات خلال العملية الانتخابية الداخلية لحركة حماس، والتي انتهت مساء اليوم الأربعاء.

وكان السنوار، الذي أفرج عنه من سجون الاحتلال الإسرائيلي، خلال صفقة تبادل الاسرى (وفاء الاحرار)، قبل عدة سنوات، ليتولى قيادة الحركة في قطاع غزة منذ 13 شباط/ فبراير 2017.

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