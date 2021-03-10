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دولي

الأردن يجيز الاستخدام الطارئ للقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لـ(كورونا)

الأردن يجيز الاستخدام الطارئ للقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لـ(كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أفادت قناة (المملكة) الحكومية الأردنية، بأن المؤسسة العامة للغذاء والدواء أجازت، اليوم الأربعاء، الاستخدام الطارئ للقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لـ(كورونا).

ونقلت وكالة (عمون) عن مدير عام المؤسسة نزار مهيدات، قوله إن "إجازة الاستخدام الطارئ للقاح الروسي تم صباح اليوم، بعد فترة طويلة من دراسة الملفات الفنية المقدمة من قبل الشركة الروسية"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأضاف "تم تزويدنا مساء أمس ببعض الملفات التي كانت ناقصة، واستكملنا الدراسة الفنية للقاح صباح اليوم".

وبذلك يكون اللقاح الروسي، خامس مطعوم يجيز الأردن استخدامه، وذلك ضمن الجهود الحكومية لمحاربة فيروس (كورونا) المستجد.

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