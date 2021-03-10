أكرم الرجوب: الوضع الوبائي في محافظة جنين مستقر وتحت السيطرة

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رام الله - دنيا الوطن

قال محافظ جنين اكرم رجوب، اليوم الأربعاء، إن الوضع الوبائي في المحافظة مستقر وتحت السيطرة مقارنة بأعداد الإصابات بالمحافظات الأخرى، ونسير بنفس الإجراءات التي تحصل بباقي محافظات الوطن.



وأضاف الرجوب في بيان، اليوم، أنه رغم ازدياد أعداد الإصابات في جنين ولكن الوضع لا يزال تحت السيطرة ومتابع بشكل جيد من قبل مديرية الصحة والطب الوقائي والمحافظة والمؤسسة الأمنية وجميع الفعاليات في محافظة جنين، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وقال: يجب إعادة النظر في إجراءاتنا، لافتا إلى حدوث تجاوزات كما حصل عند صدور قرار بأن نسبة دوام الموظفين لا يجب أن تتجاوز 50% لكن هناك من لا يطبق القانون وتزيد النسبة عن الأيام العادية فهذا أمر غير مقبول، كما قامت البنوك في جنين باستقبال مراجعين من الخليل ونابلس وهذا غير مقبول أيضا، خاصة في ظل وقف التنقل بين المحافظات.



وشدد الرجوب على أن محافظة جنين كحال باقي المحافظات من حيث نسبة إشغال الأسرة بمصابي (كورونا)، حيث تجاوزت نسبة الأشغال 95%.