زملط يلتقي رئيس البرلمان وزعيم المعارضة البريطانية كل على حدة

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رام الله - دنيا الوطن

عقد سفير دولة فلسطين لدى المملكة المتحدة حسام زملط، اليوم الأربعاء، لقائين منفصلين مع رئيس مجلس العموم البريطاني سير ليندزي هويل، وزعيم المعارضة، رئيس حزب العمال، السير كير ستارمر.



وناقش زملط في اللقائين العديد من القضايا المشتركة وعلى رأسها اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين وإعادة الاعتبار للنظام والقانون الدولي، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وطالب في لقائه مع زعيم حزب العمال، بأن يكون هناك دور أكبر للمعارضة البريطانية في حث الحكومة على الاعتراف الفوري بدولة فلسطين، وحظر بضائع المستوطنات الاسرائيلية من الأسواق البريطانية لكونها خرق واضح للقانون الدولي ومصدر ربح غير قانوني من الاحتلال الاسرائيلي، ودعم جهود دولة فلسطينين في تعزيز مبدأ المحاسبة والعدالة، من خلال التوجه الى الجنائية الدولية.



وقال زملط: إن الوقت آخذ في النفاذ، وبيانات الشجب غير كافية بدون خطوات ملموسة وعملية لتطبيق القانون الدولي وفرض العقوبات على ممارسات دولة الاحتلال.



وطالب من رئيس البرلمان وزعيم المعارضة أن لا تكون قضية الاعتراف بفلسطين رهينة لعملية سلمية غير متكافئة، مشيرا إلى أنه تم تجربة هذا في الماضي ولم يؤد إلا إلى مزيد من الممارسات الاسرائيلية الهادفة لتدمير عملية السلام وجعل حل الدولتين مستحيلا.



ونوه زملط الى الانتخابات الفلسطينية القادمة وضرورة عقدها لتجديد العملية الديموقراطية وتوحيد النظام السياسي، موجها دعوة للبرلمان البريطاني المشاركة في العملية الديموقراطية وتجديد العلاقة الثنائية مع البرلمان الفلسطيني.