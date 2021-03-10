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قلقيلية: الشرطة والأجهزة الأمنية تشدد من إجراءاتها بالإغلاق

قلقيلية: الشرطة والأجهزة الأمنية تشدد من إجراءاتها بالإغلاق
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
شددت الشرطة والأجهزة الأمنية من إجراءاتها المتعلقة بالإغلاق، وحررت مخالفات لغير الملتزمين بالإجراءات الوقائية والصحية في قلقيلية.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، بأن الشرطة والأجهزة الأمنية نفذت اليوم جولات تفقدية في كافة أنحاء المحافظة للتأكد من التزام أصحاب المحال التجارية والمواطنين والسائقين بالتعليمات والتقيد بالإغلاق وبقرار الحكومة الخاص بحالة الطوارئ المعلن عنها تخلل ذلك تحرير 29 مخالفة لغير الملتزمين بالإجراءات الوقائية وإغلاق 25 محل تجاري في جميع أنحاء المحافظة وحجز خمس مركبات.

كما تم توقيف شخصين لمخالفتهم قانون الطوارئ ولعدم إلتزامهم بقرار الإغلاق.

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