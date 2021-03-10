دولي

نتنياهو يزور الإمارات غدًا الخميس

نتنياهو يزور الإمارات غدًا الخميس
رام الله - دنيا الوطن
ذكر مسؤولون إسرائيليون، اليوم الأربعاء، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، سيزور دولة الإمارات غدا الخميس، حيث من المقرر أن يلتقي ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، وتستمر الزيارة لعدة ساعات.

ولم يعلن مكتب نتنياهو رسميًا عن الزيارة، التي تأتي قبل انتخابات الكنيست بـ10 أيّام.

وذكر المراسل السياسي لموقع (واللا) أنّ نتنياهو أوفد رئيس الموساد، يوسي كوهين، إلى الإمارات للضغط على المسؤولين هناك لإجراء الزيارة قبل الانتخابات الإسرائيليّة. وبيّنت بيانات شركات الطيران أنّ طائرة خاصّة إسرائيليّة، يرجّح أن رئيس الموساد استقلّها، حطّت في الإمارات والبحرين خلال اليومين الماضيين.

وستكون هذه الزيارة العلنيّة الأولى لنتنياهو إلى الإمارات، وتأتي بعد 3 محاولات خلال الأشهر الماضية لترتيب لقاءات، لم تخرج إلى حيّز التنفيذ بسبب إغلاقات (كورونا)، وفق ما ذكر مسؤولون إسرائيليون.

وتأجلت زيارة نتنياهو إلى الإمارات والبحرين ثلاث مرات في الأشهر الثلاثة الأخيرة. وألغيت زيارة إلى أبو ظبي والمنامة، في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بطلب من البحرين، وإثر ذلك تم إلغاء زيارة مشابهة لوزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي.

وألغى نتنياهو زيارة إلى الإمارات والبحرين، في نهاية كانون الأول/ديسمبر، بسبب بدء سريان إغلاق في إسرائيل إثر انتشار فيروس (كورونا).

وكان من المقرر أن يصل نتنياهو إلى أبو ظبي ودبي والمنامة، في بداية شباط/فبراير الفائت، في زيارة تستمر ثلاثة أيام، ثم قرر نتنساهو تقصير الزيارة لعدة ساعات بسبب حالة انتشار (كورونا) في إسرائيل، وبحيث تقتصر على دبي ولقاء حاكم أبو ظبي، محمد بن زايد. وبعد ذلك بأيام أعلن مكتب نتنياهو عن تأجيل هذه الزيارة أيضا، بسبب وقف الرحلات الجوية على خلفية انتشار (كورونا)، وهو ما وُصف حينها بـ"إغلاق السماء".

ومنتصف أيلول/ سبتمبر الماضي وقعت إسرائيل اتفاقي تطبيع مع كل من الإمارات والبحرين في البيت الأبيض برعاية الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب.

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