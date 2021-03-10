شؤون فلسطينية

بدءاً من الأحد.. محكمة قضايا الانتخابات تبدأ نظر الطعون

بدءاً من الأحد.. محكمة قضايا الانتخابات تبدأ نظر الطعون
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت محكمة قضايا الانتخابات، إنها ستبدأ نظر الطعون في قرارات لجنة الانتخابات المركزية، اعتباراً من يوم الأحد 14 الجاري، علما أن قلم المحكمة- فرع مدينة رام الله، وفرع مدينة غزة، تلقى عددا من الطعون.

جاء ذلك خلال اجتماع للمحكمة اليوم الأربعاء، عبر تقنية الاتصال المرئي بين رام الله وغزة، وترأسته رئيس محكمة قضايا الانتخابات، المستشارة إيمان ناصر الدين، لوضع السياسة العامة لعمل المحكمة والاتفاق على تحديد أيام نظر الطعون أسبوعيا.

وكلفت ناصر الدين القاضي فايز حماد بترؤس الهيئة التي تنظر الطعون في مقر المحكمة- فرع مدينة غزة، على أن يكون تشكيل الهيئة حسب أقدميات السادة القضاة، علما أن المحكمة ستعقد في مقر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (ديوان المظالم).

وأكدت أن جلسات محكمة قضايا الانتخابات ستكون علنية وفقا للقانون، ونظرا للظرف الصحي العام، سيكون كل من يحضر ملزما باتباع البرتوكولات الصادرة عن الجهات المختصة لمنع نقل عدوى فيروس (كورونا).

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