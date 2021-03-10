السراج: أكثر من 12 مليون دولار قيمة مشاريع البلدية في 2020-2021

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن رئيس بلدية غزة، د. يحيى السراج، عن خطة تطويرية للارتقاء بالواجهة البحرية، تتضمن إنشاء مساحات خضراء وملاعب، واستراحات، ونقاط بيع، كذلك تطوير سوق فراس الشعبي، وتعزيز سوق اليرموك بالبنية التحتية، مبيناً أن البلدية بصدد إطلاق العمل في مشروع معالجة النفايات الطبية الخطرة، وأن لديها مقترحاً لإنشاء محطة تجميع نفايات تحت الأرض في منطقة اليرموك.



وذكر، أن القيمة الإجمالية للمشاريع التي نفذتها البلدية العام الماضي 2020 وتنفذها العام الحالي 2021 تبلغ أكثر 12 مليون دولار بدعم صندوق إقراض وتطوير الهيئات المحلية ومؤسسات أخرى، وشملت مشاريع تطويرية للبنية التحتية في مناطق مختلفة من المدينة، ومشاريع تشغيلية لمرافق البلدية.



وأضاف، أن بلدية غزة، تسير وفق خطة تطويرية إدارياً ومالياً، هدفها تحسين أدائها الداخلي، وتغير الصورة النمطية السائدة لدى الجمهور الخارجي، مبيناً أن الديون المتراكمة على البلدية لصالح الغير (300) مليون شيكل، بينما تبلغ نسبة التحصيل الشهري من المشتركين (12%) فقط.



وأوضح السراج، أن المجلس البلدي الجديد، حرص منذ استلامه العمل، على تصميم خطة لتطوير أداء البلدية إدارياً ومالياً، من أجل النهوض بواقع البلدية الداخلي، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتغيير الصورة الذهنية للبلدية وتعزيز الثقة المتبادلة وتحسين الوضع المالي للبلدية.



وأضاف السراج، أن أبرز إنجازات الخطة خلال 2020، تمثلت في تطوير الهيكل الإداري، حيث تم تصميم هيكلية جديدة للبلدية؛ تضمنت تقليص عدد المديرين العامين من 10 لمدير عام واحد، ودوائر البلدية، بمقدار النصف، بهدف تقليل البيرقراطية، وتسهيل إجراءات تقديم الخدمة للمواطنين.



ومن أبرز المخرجات التي تحققت في سبيل تنفيذ الهيكلية المقترحة- حسب السراج- استحداث وحدة التخطيط وتنمية الموارد، ويتضمن عمل هذه الوحدة متابعة تنفيذ الخطط التنموية والتشغيلية للبلدية، ضمن إطار موحد ومركزي واضح المعالم.



كما تم استحداث دائرة التحصيل والتسهيلات، لتكون دائرة تجمع جميع أذرع التحصيل في البلدية ضمن رؤية، بجانب تحسين إيرادات البلدية، واستحداث مركز المراقبة والتحكم عن بعد، كنقطة انطلاق لتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في متابعة وتشغيل مرافق وخدمات البلدية بشكل إلكتروني، كذلك تم تطوير دائرة خدمات الجمهور، وتفعيل نظام الشباك الواحد لتجديد الحرف، واختصار محطات المعاملات بما يشمل تبسيط إجراءات المعاملات، واستحداث محطة متخصصة بمتابعة المعاملات العالقة وإنجازها بأقصى سرعة بهدف اختصار الوقت على المواطنين.



وأوضح السراج، أن مشروع تطوير الواجهة البحرية، تم طرحه على الجمهور والجهات الحكومية المختصة لأخذ مشورتهم بما يحقق المصلحة العامة، مبيناً أن المشروع الهدف منه الارتقاء بالواجهة البحرية، حيث يتضمن إنشاء مساحات خضراء، واستراحات، وملاعب شاطئية، وموقف للمركبات وتوسيع ممر المشاة "الكورنيش"، مشيراً إلى أن التطوير يأخذ في الحسبان أن يبقى الشاطئ مفتوحاً أمام المواطنين وألا تحجب المنشآت والاستراحات رؤية الشاطئ للمارة.



من جانب آخر، قال السراج: إن البلدية أولت اهتماماً كبيراً في تحسين الحالة المرورية في المدينة من خلال تنفيذ العديد من المشاريع، أبرزها إنشاء دوار على تقاطع شارع عون الشوا مع صلاح الدين "دولة"، تطوير وصيانة مفترق السرايا، تطوير مفترق الصناعة، تطوير وصيانة مفترق الشعبية، تطوير وصيانة مفترق الشجاعية.



كما أجرت البلدية صيانة الشوارع الرئيسة في المدينة مثل شارع الوحدة، شارع جمال عبد الناصر، شارع عزالدين القسام، شارع عمر المختار، موضحاً أن قيمة مشاريع الصيانة التي نفذتها البلدية خلال نفس الفترة، بلغت نحو مليون دولار.



وأشار السراج إلى تنفيذ حلول لتخفيف مشاكل تجميع مياه الأمطار، في عدد من المناطق الساخنة في المدينة، وتنفيذ تدخلات لتعديل مسارات الجريان السطحي للمياه.



وأكد السراج على أن البلدية تتحين الفرصة المناسبة لتطوير منطقة سوق فراس، الذي يعتبر مكانه استراتيجياً ويقام على مساحة 33 دونماً، مبيناً أن البلدية قبل أن تفسح المجال للاستثمار في السوق أو تطويره، تحاول أن تجد أماكن بديلة للباعة فيه، كما حدث في نقلها للخان من داخل السوق للسوق الجديد في شارع 10 جنوب المدينة.



وذكر السراج، أن البلدية وفي إطار تعزيز البنية التحتية في سوق اليرموك، بنت محلات تجارية، وهي جزء من احتياج التجار والباعة، وأن النسبة سترتفع قريباً بعد إنجاز توسعة السوق، مشيراً إلى أنه بعد شهرين ستضيف البلدية محلات تجارية أخرى، وسيزود السوق بموقف للمركبات، لافتاً إلى وجود وعد جاد من جهة ممولة؛ لتطور الشوارع الداخلية بسوق اليرموك، والشوارع المحيطة به.



وبين السراج أن الفاتورة الشهرية لرواتب الموظفين والمصاريف التشغيلية، تشكل تحدياً مالياً في ظل تراجع الإيرادات، مشيراً إلى أن عدد موظفي البلدية في الوقت الراهن، يبلغ نحو (1500) موظفاً، وأن البلدية تشجع التقاعد المبكر في سبيل تخفيض العدد.



وأشار إلى أن ديون البلدية المتراكمة عليها تقدر بــ (300) مليون شيكل موزعة بين هيئة التقاعد الفلسطينية، وشركة توزيع الكهرباء، والمبلغ المتبقي مستحقات رواتب موظفين البلدية.



وأشار إلى أن نسبة التزام المشتركين في دفع الفاتورة الشهرية حوالي (12%) وأن البلدية تسعى لرفعها الى (25%) من خلال برامج التسهيلات المطروحة من جانبها، مشيراً إلى أن متوسط دين البلدية على الأسرة الواحدة يقدر بـ (8) آلاف شيكل، وأن عدد المشتركين في خدمات البلدية يبلغ نحو (100) ألف مشترك.



وبين السراج، أن البلدية تضع على أجندة عملها إيجاد حلٍ لمشكلة محطة تجميع النفايات في منطقة اليرموك، بطريقة تحافظ على البيئة وصحة الإنسان، مشيراً إلى أن المقترح إقامة محطة تجميع نفايات تحت الأرض مغلقة من جميع الجوانب، فضلاً عن الاستفادة من سطح المحطة المقترح بإقامة منشآت عليه تخدم المدينة والمواطنين.



وفي السياق، ذكر السراج، أن البلدية على وشك إطلاق العمل في مكب نفايات مخصص لمعالجة النفايات الطبية الخطرة في منطقة جحر الديك شرق المدينة، وهو ممول من الخارج بقيمة (2) مليون دولار، متوقعاً افتتاحه نهاية آذار/ مارس الجاري، حيث إن الجهاز المخصص للمعالجة، جرى إدخاله لغزة، وهو قيد التركيب، ويجري تدريب الطواقم الفنية على العمل به.