فلسطين تُسجل ارتفاعاً كبيراً بعدد الوفيات اليومية بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت فلسطين، اليوم الأربعاء، ارتفاعاً كبيراً بعدد الوفيات اليومية بفيروس (كورونا) المسجد، (كوفيد- 19).



ياتي ذلك، بعدما أعلنت وزيرة الصحة، مي الكيلة، بتسجيل 27 حالة وفاة، و2331 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأعلنت الكيلة، بأن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 89.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.8%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.



وأشارت الوزيرة، إلى أن الإصابات الجديدة، سجلت على النحو التالي: "نابلس 418، طولكرم 106، الخليل 487، سلفيت 84، قلقيلية 67، جنين 157، بيت لحم 166، رام الله والبيرة 261، ضواحي القدس 18، أريحا والأغوار 43، طوباس 21، قطاع غزة 168، مدينة القدس 335".



وأضافت: أن حالات التعافي الجديدة، توزعت حسب التالي: "نابلس 212، طولكرم 81، الخليل 276، سلفيت 83، قلقيلية 44، جنين 65، بيت لحم 169، رام الله والبيرة 430، ضواحي القدس 190، أريحا والأغوار 30، طوباس 30، قطاع غزة 79، مدينة القدس 584".



وتم تسجيل 21 حالة وفاة في الضفة الغربية: "نابلس 4، طولكرم 1، الخليل 5، قلقيلة 1، جنين 1، بيت لحم 4، رام الله والبيرة 3، ضواحي القدس 2، وحالتي وفاة في قطاع غزة، و4 وفيات في مدينة القدس.



ولفتت وزيرة الصحة، إلى وجود 153 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 37 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.