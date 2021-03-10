"الصحة" بغزة تُصدر تعميماً بشأن حجز البطاقات الشخصية للتعامل مع الالتزامات المالية
غزة - دنيا الوطن
أصدرت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الأربعاء، تعميماً بشأن حجز البطاقات الشخصية، للتعامل مع الالتزامات المالية.
وقالت الوزارة في التعميم الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إنه يمنع حجز أي بطاقة شخصية؛ للتعامل مع الالتزامات المالية، والاكتفاء بإجراءات توثيق الالتزام المالي، وفق الإجراءات المالية، التي لا تشمل حجز البطاقة الشخصية.
أصدرت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الأربعاء، تعميماً بشأن حجز البطاقات الشخصية، للتعامل مع الالتزامات المالية.
وقالت الوزارة في التعميم الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إنه يمنع حجز أي بطاقة شخصية؛ للتعامل مع الالتزامات المالية، والاكتفاء بإجراءات توثيق الالتزام المالي، وفق الإجراءات المالية، التي لا تشمل حجز البطاقة الشخصية.
وأضافت: بأن بدء العمل بالقرار، سيكون اعتباراً من التاسع من شهر آذار/ مارس الجاري.
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