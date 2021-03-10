"الصحة" بغزة تُصدر تعميماً بشأن حجز البطاقات الشخصية للتعامل مع الالتزامات المالية





وأضافت: بأن بدء العمل بالقرار، سيكون اعتباراً من التاسع من شهر آذار/ مارس الجاري.











غزة - دنيا الوطنأصدرت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الأربعاء، تعميماً بشأن حجز البطاقات الشخصية، للتعامل مع الالتزامات المالية.وقالت الوزارة في التعميم الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إنه يمنع حجز أي بطاقة شخصية؛ للتعامل مع الالتزامات المالية، والاكتفاء بإجراءات توثيق الالتزام المالي، وفق الإجراءات المالية، التي لا تشمل حجز البطاقة الشخصية.