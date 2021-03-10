دلال عريقات ضمن نخبة الشباب العالميين المختارين للانضمام لدفعة 2021 من مجتمع القيادات العالمية

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رام الله - دنيا الوطن

ينضم اليوم عدد من الباحثين ورجال الأعمال المبتكرين والناشطين والقادة السياسيين الواعدين من حول العالم ممن تتراوح أعمارهم بين 30 و40 عاماً إلى مجتمع القيادات العالمية الشابة لعام 2021 التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي.



ودعا المنتدى الاقتصادي العالمي نخبة من الشباب العرب للانضمام إلى دفعة هذا العام من القيادات العالمية الشابة أمثال دلال صائب عريقات، أستاذة الدبلوماسية وحل الصراع، كلية الدراسات العليا، الجامعة العربية الأمريكية، فلسطين، وفواز فاروقي، كبير مستشاري وزير الثقافة السعودي، والعنود بنت حمد آل ثاني، المدير التنفيذي لتنمية الأعمال، هيئة مركز قطر للمال، وغيرهم ليشاركوا مع نخبة الشباب العالميين ضمن منهج ومسؤوليات المجتمع الذي من شأنه أن يحفزهم على التفكير خارج نطاق خبراتهم ويمكنهم من إحداث تأثير أقوى كقادة.



تأسس منتدى القيادات العالمية الشابة عام 2005 من قبل كلاوس شواب، المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، وذلك بهدف خلق عالم يتحمل فيه القادة مسؤولية جعل المستقبل مستداماً، ويواجهون التحديات التي لا تنفك تزداد تعقيداً وترابطاً.



يضم مجتمع القيادات العالمية الشابة اليوم 1400 عضو وخريج من أكثر من 120 دولة، ومن أبرز أعضاء وخريجي المجتمع: رئيسة وزراء نيوزلندا جاسيندا أرديرن ورئيسة وزراء فنلندا سانا مارين، ورئيس كوستاريكا كارلوس ألفارادو كيسادا، والممثل ياو تشين، والمحامية أمل كلوني، والمخرج وانوري كاهيو، ولاعبة كرة القدم ميغان رابينو.



ينشط مجتمع القيادات العالمية الشابة في عدد من المجالات الأكثر إثارة وديناميكية اليوم، وتنضوي مهمتهم على إحداث تأثير طويل الأمد. في العام الماضي، عمل أعضاء المجتمع على أكثر من 30 مبادرة متعلقة بفيروس كوفيد ـ19 وتوابعه، بما في ذلك توسيع استخدام خدمات الصحة الرقمية العامة المجانية، وإطلاق تحديات البيانات لبناء نظام بيئي يمكن أن يساعد في معالجة الوباء، وإنشاء ملاجئ للعناية المركزة المتنقلة، وفتح منصات دعم الصحة النفسية والعمل على تطوير لقاح للفيروس.



تشكل النساء نصف القيادات العالمية الشابة لعام 2021، التي تنتمي إلى 56 دولة. وسيشارك الأعضاء في برنامج مدته خمس سنوات، يقدم دورات تعليمية تنفيذية ورحلات استكشافية وفرصاً للتعاون واختبار الأفكار بين شبكة موثوقة من الأقران.



قالت ماريا ليفين، رئيسة منتدى القيادات العالمية الشابة: "يضم الأعضاء الذين وقع الاختيار عليهم للانضمام إلى مجتمع القيادات العالمية الشابة لعام 2021 قادة مفكرين ومقدامين سيعملون معاً على تشكيل حقبة أكثر استدامة وشمولية لفترة ما بعد الوباء".



أما نيكول شواب، عضو مجلس إدارة منتدى القيادات العالمية الشابة فقالت: "يسعدنا الترحيب بالأعضاء المختارين لعام 2021، يأتي انضمام هؤلاء الأعضاء في وقت نحتاج فيه إلى تنمية القيادة المسؤولة أكثر من أي وقت مضى، وذلك لتوجيهنا خلال التحديات المتعددة التي يواجهها العالم".



من أهم القيادات العالمية الشابة المختارة لهذا العام:



· أدريانا أورتيز، رئيس المعهد الوطني للحرف اليدوية، باراغواي



· ألبرتو دي بيلاوندي، عضو الكونغرس، البيرو



· أميلي دي مونتشالين، وزير الدولة للشؤون الأوروبية، وزارة أوروبا والشؤون الخارجية، فرنسا



· أندرو براج، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية نيو ساوث ويلز، برلمان الكومنولث، أستراليا



· غارلين جيلكريست الثاني، نائب الحاكم، ولاية ميشيغان، الولايات المتحدة الأمريكية



· ليا ويرميلين، وزيرة البيئة، الدنمارك



· مليكة بخاري، السكرتيرة البرلمانية للقانون والعدل، وزارة القانون والعدل، الباكستان



· مارتن جوزمان، وزير الاقتصاد، الأرجنتين



· رونالد لامولا، وزير العدل والإصلاحيات، جنوب إفريقيا



· تينداي أشيوم، المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية، مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، الولايات المتحدة الأمريكية



· فيرا دافيس دي سوزا، وزيرة المالية، أنغولا



· فيرجينيوس سينكيفيسيوس، مفوض البيئة والمحيطات ومصايد الأسماك، المفوضية الأوروبية، بلجيكا



من القيادات العالمية الشابة العربية المختارة لهذا العام:



· فواز فاروقي، كبير مستشاري وزير الثقافة السعودي، المملكة العربية السعودية



· العنود بنت حمد آل ثاني، المدير التنفيذي لتنمية الأعمال، هيئة مركز قطر للمال، قطر



· دلال صائب عريقات، أستاذة الدبلوماسية وحل الصراع، كلية الدراسات العليا، الجامعة العربية الأمريكية، فلسطين



· دانا الجفالي، مدير تطوير الأعمال، خالد الجفالي للطاقة والمرافق، المملكة العربية السعودية



· محمد الهاشمي، الرئيس الإقليمي، المملكة العربية السعودية، لمجموعة ماجد الفطيم للتجزئة



· كلوديا فيرغيرو ماسي، الرئيس التنفيذي، سيمنز عمان، سلطنة عُمان



· إسراء البطي، شريك، إرنست آند يونغ، المملكة العربية السعودية



· فوزي الخليفي، فنان ومؤسس استوديو السيد، تونس



· سناء الحلو، مدير وحدة الأعمال الإفريقية، مزارز المغرب، المغرب



إلهام القاسم، الرئيس التنفيذي لشركة Digital14، الإمارات العربية المتحدة