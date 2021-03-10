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ليبيا: مجلس النواب يمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة

ليبيا: مجلس النواب يمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة
مجلس النواب الليبي
رام الله - دنيا الوطن
منح مجلس النواب الليبي، اليوم الأربعاء، الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

ونالت حكومة دبيبة، ثقة البرلمان الليبي بـ 132 صوتاً، وفق ما نقلت وكالات أنباء عربية.

وقال الدبيبة: إن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية لحظة تاريخية لليبيا، مشيراً إلى أن "هناك الكثير من الاستحقاقات تنتظر مجلس النواب الليبي".

وشدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، على أن حكومته ستعمل من أجل تحقيق المصالحة الوطنية في ليبيا.

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